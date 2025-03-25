Milli Takım İtalyan hoca yönetiminde ilkleri başarıyor!

Macaristan deplasmanında aldığı 3-0'lık flaş galibiyetle adını ilk kez Uluslar Ligi'nde A Ligi'ne yazdıran Milli Takımımız son dönemde gösterdiği performansla çok büyük alkış topluyor. 1.5 yıl önce Stefan Kuntz'un yerine teknik direktörlük koltuğuna oturan Vincenzo Montella gösterdiği performansla adeta başarıların altına imzasını atıyor.
TABELADA BÜYÜK FARK!
Ay-Yıldızlılar, İtalyan hoca yönetiminde çıktığı 16 resmi maçta 10 galibiyet ve 3 beraberlik alırken, karşılaşmaların yüzde 81'inden mağlubiyet almadan ayrıldı. Attığı 29 gole karşın kalesinde 16 gol gören Milliler geçmiş dönemlerin aksine kazanma kimliğini yakaladı. SANKİ KULÜP TAKIMI GİBİ
MONTELLA'NIN en büyük başarılarından birisi oyun ve oyuncu istikrarı oldu. Milli Takım'a bir kulüp takımı gibi yaklaşan İtalyan hoca çok önemli bir iskelet oluşturdu. Oyuncular arasındaki uyum, sürekli gelişen oyunu beraberinde getirdi. Ortaya, yeteneği enerjiyle birleştiren bir ekip çıktı.
HERKES TEK YÜREK
Ay-Yıldızlılı takımda oluşan birlik beraberlik de herkesin dikkatini çekiyor. Artık herkes artık tek bir hedef için savaşıyor. Prim kavgala- rı ve kısır tartışmaların yaşanmadığı Milli Takımımız'da Hakan, Kaan, Mert ve Uğurcan gibi tecrübeli isimlerin liderliğinde genç futbolcular da gelişim sağlıyor.
HEP İLKLER BAŞARILDI
TÜRKİYE tarihinde ilk kez bir turnuvanın finaline lider olarak giderken, Euro 2024'te yarı finali kılpayı kaçırmıştı. Son olarak iki Macar zaferiyle ilk kez A Ligi'ne yükselen Milli Takımımız'ı artık 7'den 77'ye kadar tüm Türkiye bağrına basıyor.
ELEŞTİRİLERE ALDIRMADI
Montella özellikle forvetsiz sistemle ilgili eleştirilere aldırmadı. Planına sadık kaldı ve gol yollarında sorun yaşamayan bir takım ortaya çıkardı.
GENÇLER KAZANILIYOR
Montella döneminde çok sayıda genç oyuncu milli formayı giydi. Son olarak Fenerbahçe'nin gözbebeği Yusuf Akçiçek bu heyecanı yaşadı.