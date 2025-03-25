Alperen Şengün’ün performansı yetmedi!

NBA'de heyecan devam ediyor... Denver Nuggets, Nikola Jokic'in oynamadığı maçta Houston Rockets'ı 116-111'lik skorla mağlup etti. Milli basketbolcu Alperen Şengün 40 dakika sahada kalırken 17 sayı, 14 ribaund ve 10 asist ile kariyerinde sekizinci kez triple- double yaptı. Houston'da Jalen Green 30 sayıyla oynarken Dillon Brooks 21 sayıyla mücadele etti. Denver'da ise Jamal Murray 39 sayı ve 7 asistlik performansı ile takımının galibiyetinde önemli rol oynadı. 40 dakika sahada kalan Alperen, 17 sayı attı. Milli basketbolcu takımının mağlubiyetini engelleyemedi.

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