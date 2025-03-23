Juventus’tan Osimhen hamlesi!

G.Saray'ın Nijeryalı yıldız golcüsü Victor Osimhen, sergilediği üstün performansla Avrupa'nın önde gelen kulüplerinin radarına girmeye devam ediyor. Bu sezon gösterdiği etkileyici istatistiklerle adından sıkça söz ettiren 26 yaşındaki santrfor, birçok dev kulübün transfer listesinde üst sıralarda yer alıyor. Son olarak Serie A'nın köklü ekiplerinden Juventus'un da Osimhen için harekete geçtiği belirtiliyor.

İtalyan basını; Nijeryalı yıldızın transferi için Juventus'un bazı avantajlara sahip olduğunu öne sürdü. 26 yaşındaki futbolcu için Napoli'ye stoper oyuncusu Federico Gatti+ para teklifi yapılacağı iddia edildi...

Haberin detayında Gatti'nin Napoli'ye gitmeyi kabul etmesi halinde Osimhen'in Juventus'a transferinin kolaylaşabileceği kaydediliyor. Osimhen bu yıl Sarı- Kırmızılı takımda 30 maçta 26 gol, 5 asiste imza atarak sezona damgasını vurdu.