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İyilik meleği Kante! Mali'ye 5 milyon dolar değerinde lüks hastane yaptırdı

Kante, yardımlarına bir yenisini daha ekledi. Yıldız orta saha Mali’de 5 milyon Dolar’a lüks bir hastane yaptırdığından dolayı dünya basınında övgüyle bahsediliyor.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :23 Mart 2025
İyilik meleği Kante! Mali’ye 5 milyon dolar değerinde lüks hastane yaptırdı

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Dünya futbolunun önemli isimlerinden biri olan N'Golo Kante'nin, memleketi Mali'de 5 milyon Dolar karşılığında ultra modern bir hastane yaptırmaya başladığı öğrenildi.

Bu durumun Mali'deki yoksul halk için büyük bir olay olduğu dünya basınında övgüyle yer alıyor. Ayrıca Mali asıllı Fransız futbolcu ülkesinde ailesini de ziyaret etti. Dünyanın en çok kazanan futbolcularından biri olan tecrübeli orta sahanın Mali'den bir kızla evlendiği de öne sürülüyor... Kante'nin savunmasız toplulukları güçlendirmeyi amaçlayan girişimleri her zaman takdir gördü.

33 yaşındaki oyuncu vatanıyla her zaman bağlarını güçlü tuttu. 2016 yılında Leicester City'den Chelsea'ye transfer olan Kante, kulüp ve Fransız milli forması altında birçok başarılara sahip oldu. Yıldız futbolcu, uzun yıllar Chelsea'de forma giydikten sonra Suudi ekibi Al-Ittihad'a gitmişti.

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