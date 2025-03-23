Fırtına’da Batagov depremi!

Trabzonspon'un sezon başında renklerine bağladığı Ukraynalı savunma oyuncusu Arseniy Batagov'a nazar değdi. Bordo-Mavili kulüp genç oyuncunun sol üst iç adalesinde yaralanma tespit edildiğini duyurdu.

Ukrayna 21 Yaş Altı Milli Takımı kampında sakatlanan Batagov'un tedavisine başlandığı duyuruldu. Oysa genç yıldız son maçlarda gösterdiği performansla alkış alıyordu. 23 yaşındaki futbolcu, sadece 5 ay içerisinde piyasa değerini 2 milyon Euro'dan 3.5 milyon Euro'ya yükseltti. Batagov, sadece defansif katkısıyla değil hücuma olan yardımıyla da ön plana çıkmayı başardı.