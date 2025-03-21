Türkiye Rams Park’ta Macaristan’ı gövde gösterisi yaparak yendi!

A MİLLİ Futbol Takımımız A Ligi'ne yükselme yolunda bir adım öne geçti. Ay-Yıldızlı ekibimiz UEFA Uluslar Ligi play-off turunda Macaristan ile oynadığı ilk karşılaşmadan 3-1 galip ayrıldı. Maçın 9. dakikasında Oğuz Aydın'ın pasında Orkun Kökçü sağ ayağıyla yaptığı vuruşla topu ağlara gönderdi: 1-0. 13'te Nagy'nin gelişine vuruşunda Uğurcan topu kornere çıkardı. 25'te Uğurcan'ın pas hatasının ardından arka direkte Varga topu kafayla indirdi. Schafer sol ayağıyla gelişine vurarak skoru eşitledi: 1-1. Devre bu skorla sona erdi.



2.DEVRE RAKİBİ ÇÖZDÜK

İkinci yarının 49. dakikasında Kenan Yıldız'ın vuruşunda top yandan auta gitti. 69'da Oğuz Aydın'ın ortasında omzuyla topa dokunan Kerem Aktürkoğlu skoru 2-1 yaptı. 73'te Kerem'in göğsüyle indirdiği topa gelişine vuran İrfan Can Kahveci farkı ikiye çıkardı: 3-1. Böylece A Milli Takımımız maçtan 3-1 galip ayrılmayı bildi.



BAKAN BAK MAÇI TAKİP ETTİ

A Milli Takım'ın Macaristan ile İstanbul'da oynadığı karşılaşmayı Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak da tribünden izledi. Bakan Bak, mücadeleyi İbrahim Hacıosmanoğlu, A Milli Takımlar Sorumlusu Ceyhun Kazancı ve TFF Yönetim Kurulu üyeleri ile takip etti.



KAAN AYHAN SAKATLANDI

Kaan Ayhan maçın 20. dakikasında sakatlık geçirdi. Önce oyuna devam eden Kaan daha sonra yerini Mert Müldür'e bıraktı.



ÇANAKKALE ZAFERİ UNUTULMADI

18 Mart Çanakkale Zaferi'nin 110. yıl dönümü nedeniyle tribünlerde çok sayıda pankart yer aldı. "Sana dar gelmeyecek makbe- ri kimler kazsın? gömelim gel seni tarihe desem sığmazsın", "Çanakkale bu milletin gurur başkentidir" gibi pankartlar tribünlerde yer aldı.



2'NCI DEVRE İŞİ BİTİRDİK

TÜRKİYE Macaristan karşısında özellikle ikinci yarıda gösterdiği başarılı performansla sahadan 3-1'lik galibiyetle ayrıldı. Böylece A Milli Takımımız pazar günü yapılacak rövanş karşılaşması öncesinde önemli bir avantaj elde etti.



ORKUN RÖVANŞTA CEZALI

Orkun Kökçü dün gördüğü sarı kartla cezalı duruma düştü. Milli futbolcu 41. dakikada Nagy'ye yaptığı faulün ardından cezalı duruma düştü. Buna göre yıldız futbolcu Macaristan ile oynanacak olan maçta takımındaki yerini alamayacak.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN