85 milyara 1 galibiyet!

Avrupa futbolunun en önemli vitrini kabul edilen UEFA Şampiyonlar Ligi'nde, son 6 sezonda Türk takımlarının esamesi okunmadı. Türk futbolunun lokomotifi nitelenen Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor, her yıl onlarca futbolu transfer edip milyonlarca Euro harcama yapmasına rağmen Devler Ligi'nde adeta yokları oynadı.



Bu dönemde toplamda 376 oyuncu transfer eden dört büyükler 26 teknik adamla çalıştı. Kulüpler, bonservis, oyuncu ve antrenör hak edişlerine toplam 2,12 milyar Euro (güncel kur karşılığı 85 milyar lira) harcadı ve Şampiyonlar Ligi'nde sadece 1 galibiyet alabildi. Devler ligi'nde 2019-20 sezonundan bu yana 2 kez Galatasaray, 1 kez de Beşiktaş boy gösterebildi. İki takım yaptıkları toplam 18 maçta 13 mağlubiyet ve 4 beraberlik alırken sadece 1 maçtan galibiyet çıkartabildi. Tek 3 puan da G. Saray'dan geldi.

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