Gaoussou Diarra Gençlerbirliği karşılaşmasına damga vurdu!

1. Lig'de Gençlerbirliği'ni 5-0 yenen İstanbulspor'da 22 yaşındaki Malili futbolcu Gaoussou Diarra, yaptığı hat-trick ile karşılaşmaya damga vurdu. Ligde 11 golle krallık yarışında 5. sırada bulunan Diarra'nın İstanbul'a üniversite okumak için geldiği futbola ise geçen sezon Tuzla'da başladığı öğrenildi.



Bu sezon İstanbul'a gelen Diarra ile ilgili teknik direktör Osman Zeki Korkmaz, "Diarra'nın profesyonel bir maçı yok. Burada üniversite öğrencisiydi. Sadece futbol akademisi geçmişi var. Bizimle antrenmanlara çıkıyor. Zaten 3. antrenmanda hemen başkana 'imza atalım' dedik" ifadelerini kullandı.



14 GOLE KATKI

Bu sezon 29 resmi maçta oynayan Malili kanat oyuncusu 12 gol, 2 asiste imza attı.

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