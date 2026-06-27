SGK borç yapılandırmasında yeni dönem: Teşvik hakları geri geliyor

Hızlı Özet Göster Hızlı Özet Göster SGK prim borcu yapılandırmasında taksit süresi 36 aydan 72 aya çıkarıldı, tecil faizi yüzde 39'dan 29'a indirildi ve teminatsız tecil limiti 10 milyon TL'ye yükseltildi.

2026 yılı Haziran ayı öncesine ait 4A işveren ve 4B Bağ-Kur prim borçları ile 31 Ağustos 2026'ya kadar tebliğ edilip kesinleşmiş idari para cezaları yapılandırma kapsamına alındı.

72 aylık taksit hakkından yararlanmak için likidite oranının 0,50 ve altında olması ve mali müşavirden onaylı Çok Zor Durum Raporu hazırlanması gerekiyor.

İlk taksitin ödenmesiyle haciz, icra ve satış işlemleri durdurulacak, araçlar üzerindeki yakalama şerhleri kaldırılacak ve işletmeler SGK prim teşviklerinden yeniden yararlanabilecek.

Yapılandırmadan yararlanmak için ilk taksit ödemesinin en geç 31 Ağustos 2026 tarihine kadar yapılması gerekiyor, aksi takdirde faiz indirimi uygulanmayacak.

SGK prim borcu olan işverenler ve Bağ- Kur'lular'ın borç yapılandırmasının detayları belli oldu. SGK genelgesine göre, taksit süresi 36 aydan 72 aya çıkarıldı, tecil faizi yüzde 39'dan 29'a indirildi, teminatsız tecil limiti ise 10 milyon TL'ye yükseltildi. 4A işveren prim borçları, 4B Bağ- Kur prim borçları, idari para cezaları, 2026 yılı Haziran (dahil) öncesi ay/dönemlere ilişkin borçlar ile 31 Ağustos'a kadar tebliğ edilmiş ve kesinleşmiş idari para cezaları yapılandırma kapsamına alındı. İlk taksitin ödenmesiyle haciz, icra ve satış işlemleri durdurulacak. Araçlar üzerindeki yakalama şerhleri kaldırılabilecek. Borçlunun birden fazla SGK ünitesinde takip edilen borcu varsa, her bir üniteye ayrı ayrı yazılı başvuru yapması gerekiyor. Kanun çıkmadan önce tecil talebinde bulunmuş işletmeler, talep etmeleri durumunda likidite oranlarına göre 18 ay veya 36 aya kadar ilave taksit süresi alabilecek. Başvuruların hızla sonuçlanması için yetki sınırları da genişletildi. İşte Sabah'tan Metin Can'ın hazırladığı sorularla yeni yapılandırma...

SGK prim borçlarının yapılandırılmasına ilişkin detaylar netleşti. (Haberin fotoğrafları AA ve Takvim Foto Arşiv'e aittir) Hangi borçlar kapsama girdi?

2026 yılı Haziran ayı (dahil) öncesine ait sigorta ve işsizlik sigortası primleri ile 31 Ağustos 2026'ya kadar tebliğ edilip kesinleşmiş idari para cezaları yapılandırma kapsamında. Son başvuru tarihi ne zaman?

Yapılandırmadan yararlanmak isteyen kişilerin ilk taksit ödemesini en geç 31 Ağustos 2026 tarihine kadar gerçekleştirmesi gerekiyor. İlk taksitin süresinde ödenmemesi halinde işletmeler faiz indiriminden yararlanamayacak. Tüm borçlular 72 ay taksit hakkından yararlanabiliyor mu?

Hayır. 72 aylık taksit için likidite oranının 0.50 ve altında olması ve mali müşavirden onaylı Çok Zor Durum Raporu hazırlanması gerekiyor.

Likidite oranı 0.51-1.00 arasında olanlar 36 aya kadar taksit hakkından yararlanıyor. Borcun 72 ay boyunca ertelenebilmesi için şirketin bilançosu üzerinden (Dönen Varlıklar - Stoklar) / Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar formülüyle Likidite Durumu hesaplanmalı. Mali müşavirler tarafından imzalanan ve mizanla desteklenen "Çok Zor Durum Raporu" dosyaya eklenmediği sürece SGK tecil başvurularını dikkate almıyor ve uzun vadeli ödeme planlarını reddediyor.