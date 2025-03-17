Trabzonspor'da Fatih "Sultan" Tekke fırtınası: Daha da iyi olacağız

Trabzonspor'da Fatih 'Sultan' Tekke fırtınası başladı...Geçtiğimiz hafta Şenol Güneş'ten boşalan teknik direktörlük koltuğuna oturan Tekke, Bordo-Mavili takımın başında teknik adam olarak çıktığı ilk maçta Başakşehir engelini 3-0'lık skorla aşarak camiaya umut aşıladı. Trabzonspor oyun olarak beklentilerin altında kalsa da hem farklı galibiyet hem de 12 maçlık deplasmanda kazanamama serisine son verilmesi moralleri yerine getirdi.

DEĞİŞİM BİR ANDA OLMAZ!

Başakşehir karşısında istediğini alarak camiayı mutlu etti. Oyunda da taşların yerine oturmasıyla gelecek haftalarda daha farklı bir takım ortaya çıkacağı net bir şekilde gözlendi. Bunun için milli ara önemli bir fırsat olarak değerlendiriliyor. Tekke, "Taraftarımız rahat olsun. Daha da iyi olacağız" ifadelerini kullandı.

"Skor güzel ama oyun ritmi bulmamız gerekiyor" diyen Fatih hocanın milli arada kendi sistemini oyuncularına aşılayacağı öğrenildi. Fatih hoca her fırsatta değişimin bir anda olmayacağını ve zaman alacağını vurguluyor.



MİLLİ ARADA 3 GÜNLÜK İZİN

Fatih Tekke, milli maç arası nedeniyle oyunculara 3 gün izin verdi. Fırtına, ligin 29.haftasında sahasında oynayacağı Göztepe maçının hazırlıklarına çarşamba günü yapacağı antrenmanla start verecek. Sakatların bu süreçte iyileşmesi bekleniyor.