Fenerbahçe-Samsunspor maçının sonunda sahada arbede!

Fenerbahçe'nin Samsunspor ile oynadığı karşılaşma sonrasında Kadıköy'de tartışma yaşandı. Maçın bitiş düdüğüyle birlikte Fenerbahçe'den İrfan Can Kahveci ile Samsunspor'dan Marc Bola arasında önce tartışma çıktı.

İki futbolcunun kavga etmemesi için takım arkadaşları koşarak yanına geldi. Olayın büyümemesi için iki oyuncuya da engel olmaya çalışıldı. Bu sırada bazı Fenerbahçeli ve Samsunsporlu futbolcular arasında da tartışma başladı. Ancak güvenlik güçleri sahaya girerek kavganın büyümesinie önledi. Bu sırada koridorlarda da sözlü sataşma yaşandı.