Cimbom’un yıldızı Barış Alper Yılmaz için İngilizler yeniden harekete geçti!

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Nottingham Forest, Barış Alper Yılmaz'dan bir türlü vazgeçmiyor. Daha önce scoutları ile milli yıldızı takip eden İngiliz ekibinin, Galatasaray'ın Beşiktaş ile oynayacağı derbiye beklediği öğrenildi. Nottingham'ın Barış Alper'in son haftalarda formunu yükselttiği için milli yıldızı bir kez daha yakından izlemek ve son durumu hakkında bilgi almak istediği öğrenildi.

2 MAÇTA 2 ASİSTİ VAR

Alanyaspor ve Antalyaspor maçlarındaki görüntüsü ile taraftarların gözüne girmeyi başaran Barış Alper Yılmaz, bu maçlarda 2 asist üretmişti. Süper Lig'de Ocak ayından sonra ilk kez skor katkısı yapan milli oyuncunun performansını artırması İngilizler'in de dikkatinden kaçmadı. 2021 yılından beri Galatasaray'da forma giyen genç yıldızın sözleşmesi 2027 yılında sona eriyor.

GERİ ÇEVİRDİ

Sarı-Kırmızılılar, devre arasında Nottingham Forest'ın yaptığı transfer teklifini geri çevirmişti. Galatasaray, sezon sonuna kadar Barış Alper Yılmaz ile ilgili gelen teklifleri geri çevirdiği de biliniyor. Yönetimin bu transferden beklentisi ise en az 25 milyon Euro. İngilizler'in yapacağı teklif merak ediliyor.