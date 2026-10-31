Türkiye tarihinin en büyüğü! İstanbul’da kaçakçılara iki ayrı operasyon: 310,5 milyon TL değerinde elektronik sigara ele geçirildi
Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza ekipleri, İstanbul’da gerçekleştirdiği iki ayrı operasyonda Türkiye tarihinin en büyük elektronik sigara yakalamasına imza attı. Sarıyer’deki bir depo ile Ambarlı Limanı’ndaki konteynerde yapılan aramalarda toplam 142 bin 100 elektronik sigara cihazı ele geçirildi. Kaçak ürünlerin piyasa değerinin 310 milyon 579 bin TL olduğu açıklandı.
Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza ekipleri, kaçakçılıkla mücadele kapsamında İstanbul'da iki ayrı operasyon düzenledi. İstanbul Anadolu ve İstanbul Avrupa Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerinin koordineli çalışmalarıyla gerçekleştirilen operasyonlarda, toplam 310 milyon 579 bin TL değerinde 142 bin 100 elektronik sigara cihazı ele geçirildi.
Türkiye tarihinin en büyük elektronik sigara yakalaması olarak kayıtlara geçen operasyonlarda, risk analizi, hedefleme ve saha denetimleri belirleyici rol oynadı.
SARIYER'DEKİ DEPOYA BASKIN: 46 BİN 200 CİHAZ ELE GEÇİRİLDİ
İstanbul Anadolu Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü risk analizi ve hedefleme çalışmaları sonucunda Sarıyer ilçesindeki bir depo takibe alındı.
Depoda gerçekleştirilen detaylı aramalarda piyasa değeri 118 milyon 445 bin TL olan 46 bin 200 elektronik sigara cihazı bulundu. Kaçak ürünlere el konuldu.
AMBARLI LİMANI'NDA 192 MİLYON TL'LİK YAKALAMA
İkinci operasyon ise Ambarlı Limanı'nda gerçekleştirildi. İstanbul Avrupa Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri, Türkiye'ye giriş yapmak üzere limana gelen bir konteyneri riskli olarak değerlendirdi.
Kontrole alınan konteynerde yapılan aramalarda piyasa değeri 192 milyon 134 bin TL olan 95 bin 900 elektronik sigara cihazı ele geçirildi.
İKİ OPERASYONDA 310,5 MİLYON TL'LİK KAÇAK ÜRÜN
Sarıyer ve Ambarlı Limanı'nda gerçekleştirilen operasyonlarda toplam 142 bin 100 elektronik sigara cihazı yakalandı. Ele geçirilen ürünlerin toplam piyasa değeri 310 milyon 579 bin TL olarak hesaplandı.
Operasyonlara ilişkin soruşturmaların İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı ve Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde sürdüğü bildirildi.
TİCARET BAKANLIĞI: MÜCADELEMİZİ KARARLILIKLA SÜRDÜRÜYORUZ
Ticaret Bakanlığı, operasyonlara ilişkin açıklamasında kaçakçılıkla mücadelenin kararlılıkla devam edeceğini vurguladı.
Bakanlık açıklamasında şu ifadelere yer verildi:
"Ticaret Bakanlığı olarak, başta gençlerimiz olmak üzere toplum sağlığını tehdit eden, kayıt dışı ekonomiyi besleyen ve haksız rekabete yol açan kaçakçılık faaliyetlerine karşı mücadelemizi kararlılıkla sürdürüyoruz.
Gümrük kapılarımızda ve ülkemizin dört bir yanında yürütülen etkin denetimler, gelişmiş risk analizleri ve hedef odaklı operasyonlarla kaçakçılığa geçit vermiyor; ekonomik güvenliğimizi ve toplum sağlığını korumak için çalışmalarımıza aralıksız devam ediyoruz."