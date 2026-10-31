Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza ekipleri, kaçakçılıkla mücadele kapsamında İstanbul'da iki ayrı operasyon düzenledi. İstanbul Anadolu ve İstanbul Avrupa Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerinin koordineli çalışmalarıyla gerçekleştirilen operasyonlarda, toplam 310 milyon 579 bin TL değerinde 142 bin 100 elektronik sigara cihazı ele geçirildi.

Türkiye tarihinin en büyük elektronik sigara yakalaması olarak kayıtlara geçen operasyonlarda, risk analizi, hedefleme ve saha denetimleri belirleyici rol oynadı.