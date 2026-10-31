Kapadokya’da iki farklı hikaye! Peribacası faciasında acı detay ortaya çıktı: Ölümden iki saatle kurtuldu
Kapadokya’da peribacasının çökmesi sonucu hayatını kaybeden gazeteci Eray Tuna ve eşi Begüm Tuna’nın acı hikayesi ortaya çıktı. Henüz 4 yaşındayken 1999 Marmara Depremi’nde ailesiyle birlikte enkaz altında kalan ve 5 saat sonra kurtarılan Eray Tuna, bu kez Kapadokya’daki faciada eşiyle birlikte yaşamını yitirdi. Çökmeden yalnızca 2 saat önce aynı noktada fotoğraf çektiren bir aile ise ölümden kıl payı kurtuldu.
Nevşehir'in Kapadokya bölgesinde peribacasının çökmesi sonucu 3 kişinin hayatını kaybettiği faciada yaşamını yitiren Eray Tuna (31) ve eşi Begüm Tuna'nın (31) hikayesi yürek burktu.
Felakette eşiyle birlikte yaşamını yitiren 31 yaşındaki gazeteci Eray Tuna'nın yıllar önce deprem felaketinden sağ kurtulduğu belirlendi. Henüz 4 yaşındayken ailesiyle birlikte Sakarya'da 1999 Marmara Depremi'nde enkaz altında kalan Tuna'nın 5 saat sonra ekiplerin çalışmasıyla kurtarıldığı ortaya çıktı. Depremin ardından ailesiyle Geyve ilçesine taşınan Tuna, yaşamını burada sürdürdü.
Sakarya'da yerel gazetecilik yapan Eray Tuna, 31 yaşındaki muhasebeci Begüm Çetinkaya ile 5 Temmuz'da evlendi. Üç ay önce dünyaevine giren çift, Cumhuriyet Bayramı tatilini değerlendirmek ve uzun zamandır merak ettikleri Kapadokya'yı gezmek için Nevşehir'e gitti. Ancak genç çift, tatil sırasında yaşanan peribacası faciasında hayatını kaybetti.
Begüm Tuna, Sapanca Yanık-Kurtköy Mahalle Mezarlığı'nda, Eray Tuna ise Geyve Merkez Mezarlığı'nda toprağa verildi.
ÇÖKMEDEN 2 SAAT ÖNCE AYNI NOKTADA FOTOĞRAF ÇEKTİLER
Facianın yaşandığı noktadan kısa süre önce ayrılan bir ailenin fotoğrafı, peribacasındaki çatlakları ortaya çıkardı.
Kocaeli'nin İzmit ilçesinden eşi ve çocuğuyla Kapadokya'ya geziye gelen Ali Yılmaz, ailesiyle birlikte çöken peribacasının bulunduğu noktada fotoğraf çektirdi. Saat 13.18'de çekilen karede, peribacasındaki çatlakların da yer aldığı görüldü. Nevşehir Valisi'nin açıklamasına göre çökme saat 15.15'te meydana geldi. Böylece aile, faciadan yaklaşık 2 saat önce bölgeden ayrılarak büyük bir tehlikeyi atlattı.
Fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaşan Ali Yılmaz, yaşadıklarını şu sözlerle anlattı:
"Çatlağın farkında bile olmamışız. Biz ayrıldıktan 2 saat sonra tam burası çöktü. Biz fotoğrafı 13.18'de çekildik. Vali bey açıklamasında 15.15'te çökmenin olduğunu söyledi. Vefat edenlerin mekanları cennet olsun. Yaralılara acil şifalar diliyorum. Belki de orada biz olabilirdik"
Yılmaz, bir diğer paylaşımında ise "Yalnızca iki saat önce oradaydık. Bugün burada bu fotoğrafı paylaşamayabilirdik" ifadelerini kullandı.
PERİBACALARINDAKİ MÜDAHALELER DE GÜNDEMDE
Kapadokya'da yakın geçmişte başka peribacalarında da çökmelerin yaşanması, bölgedeki doğal oluşumların güvenliğine ilişkin tartışmaları beraberinde getirdi. Özellikle kaya yapıların düzenli denetimden geçirilmesi gerektiği vurgulandı.
Öte yandan otel olarak kullanılan bazı peribacalarının, daha fazla oda elde etmek amacıyla sahipleri tarafından kazılarak genişletildiği iddia edildi. Doğal kaya oluşumlarına yapılan müdahalelerin güvenlik üzerindeki olası etkileri de gündeme geldi.
UZMANDAN UYARI: RİSKLİ ALANLAR ZİYARETE KAPATILMALI
Çukurova Üniversitesi Jeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Tolga Çan, Kapadokya'daki çökmenin tek bir etkene bağlanamayacağını belirterek jeolojik ve morfolojik özelliklerin yanı sıra insan müdahalesi ve yağışın da etkili olabileceğini söyledi.
Kaya oyma yapıların güvenliğinin belirlenmesinde sayısal modelleme ve jeoteknik analizlerin önemine dikkat çeken Çan, şu ifadeleri kullandı:
"Olay, hem jeolojik hem morfolojik özellikler hem de daha önce insan etkisiyle kazılmış kaya oyma yapıların yağışın da bardağı taşıran son damla olmasıyla yaşandı. Kapadokya'da kayaların içerisine oyularak oluşturulan çok katlı yapılar, odalar ve geniş yaşam alanları var. Kaya oyma yapıların güvenliğinin belirlenmesinde sayısal modelleme ve jeoteknik analizleri önemlidir. Sayısal analizlerle ne kadar derinlikte, ne kadar genişlikte ve hangi boyutta kazı yapılabileceği, kayanın kendi kendine durup duramayacağı ve değişen koşullar altında nasıl deformasyonlar oluşacağı hesaplanabilir. Her yapı, kendi özelliklerine göre değerlendirilmesi gerekir. Jeolojik, jeoteknik, morfolojik özellikler ve dış etkenler birlikte incelenerek doğru yapıya ve doğru işleme ulaşmamız gerekiyor. Olası tehlikelerin bilimsel çalışmalarla belirlenmesi, risk oluşturabilecek alanlarda yapısal önlemlerin alınması ziyarete kapatılması gerekiyor."
SORUŞTURMADA 5 BİLİRKİŞİ GÖREVLENDİRİLDİ
Faciaya ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında savcılık tarafından 5 bilirkişi görevlendirildi. Bilirkişiler, çökmenin teknik nedenlerini, olası ihmalleri ve doğal afet boyutunu inceleyecek. Hazırlanacak rapor, soruşturma kapsamında savcılığa sunulacak.
FRANSIZ TURİSTİN CENAZESİ ÜLKESİNE GÖTÜRÜLECEK
Faciada hayatını kaybeden 37 yaşındaki Fransız vatandaşı Cynthia Francine Marie Madeleine Houpert'in cenazesinin salı günü Fransa'ya götürüleceği öğrenildi.
Yaralı kurtulan Fransız aileden 8 yaşındaki Nael Mgattaf ve 3 yaşındaki Isaac Ismael Mgattaf'ın hayatını kaybeden kadının çocukları, 38 yaşındaki Mhemed Mgattaf'ın ise eşi olduğu belirlendi.
Mhemed Mgattaf ve Ismael Mgattaf ile faciada yaralanan Türk çift Önder Demir (32) ve Gül Demir'in (29) sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi. Nael Mgattaf'ın ise kalçasında kırık bulunduğu öğrenildi.
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