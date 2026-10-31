Fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaşan Ali Yılmaz, yaşadıklarını şu sözlerle anlattı:

"Çatlağın farkında bile olmamışız. Biz ayrıldıktan 2 saat sonra tam burası çöktü. Biz fotoğrafı 13.18'de çekildik. Vali bey açıklamasında 15.15'te çökmenin olduğunu söyledi. Vefat edenlerin mekanları cennet olsun. Yaralılara acil şifalar diliyorum. Belki de orada biz olabilirdik"

Yılmaz, bir diğer paylaşımında ise "Yalnızca iki saat önce oradaydık. Bugün burada bu fotoğrafı paylaşamayabilirdik" ifadelerini kullandı.