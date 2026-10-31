Vatandaşlık maaşında kira, enerji, gıda ve çocuk yardımı gibi kalemlerde ödeme yapılması üzerinde çalışılıyor.

İŞTE YENİ TUTARLAR

Hem ekonomi yönetiminin hem ekonomistlerin enflasyon tahminlerine göre memur zammı yüzde 7 ile yüzde 8,39 aralığında bekleniyor. Bu oranlara göre sosyal desteklerde yeni tutarlar şöyle olacak:

65 YAŞ AYLIĞI:

Sosyal güvencesi olmayan 65 yaş üstü vatandaşlara halen aylık 7 bin 257 lira ödeme yapılırken, bu tutar 7 bin 765-7 bin 866 lira aralığına çıkacak.

EVDE BAKIM YARDIMI:

Bakıma muhtaç olan yaşlılar ve engelliler için sağlanan 15 bin 755 lira tutarındaki evde bakım yardımı 16 bin 857-17 bin 77 lira seviyesine gelecek.

ENGELLİ AYLIĞI:

Yüzde 40-69 engeli olanlara ve 18 yaşından küçük engellilerin yakınlarına ödenen aylık 5 bin 793 liradan 6 bin 198-6 bin 279 lira aralığına, yüzde 70 ve üzeri engeli olanların aylığı da 8 bin 690 liradan 9 bin 298-9 bin 419 lira aralığına yükselecek.

HASTALARA ÖDEME:

Tüberküloz veya SSPE hastalarına yapılan 15 bin 755 lira tutarındaki yardım da tahminlere göre 16 bin 857-17 bin 77 lira seviyesine ulaşacak.

ÇOCUK DESTEĞİ:

Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) ödemeleri de artacak. Ortalama ödeme 11 bin 38 liradan 11 bin 811-11 bin 964 lira aralığına çıkacak.

Okul öncesi için ödeme 7 bin 484 liradan 8 bin 8-8 bin 112 lira aralığına, ilköğretimde okuyan çocuk için 11 bin 226 liradan 12 bin 12-12 bin 168 lira aralığına, ortaöğretimde okuyan çocuk için 11 bin 974 liradan 12 bin 813-12 bin 979 lira aralığına, yükseköğrenimde okuyan çocuk için 13 bin 471 liradan 14 bin 414-14 bin 602 lira aralığına çıkacak.

SOSYAL YARDIMLAR Mevcut % 7 zamlı % 8.39 zamlı 65 yaş aylığı 7.257,36 7.765,38 7.866,25 Evde bakım yardımı 15.755,12 16.857,98 17.076,97 Kronik hastalık yardımı 15.755,12 16.857,98 17.076,97 Engelli yakını aylığı 5.793,32 6.198,85 6.279,38 % 40-69 arası engelli 5.793,32 6.198,85 6.279,38 % 70 ve üstü engelli 8.689,97 9.298,27 9.419,06 SED/Okul öncesi 7.484,31 8.008,21 8.112,24 SED/İlköğretim 11.226,45 12.012,30 12.168,35 SED/Ortaöğretim 11.974,88 12.813,12 12.979,57 SED/Yükseköğretim 13.471,74 14.414,76 14.602,02 SED/Ortalama 11.038,08 11.810,75 11.964,17

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