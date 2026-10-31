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Milyonların sosyal yardımında yeni yıl hesabı: Vatandaşlık maaşı ne zaman, zamlar ne kadar?

Yeni yılla birlikte sosyal yardımlarda yeni perde açılacak. Vatandaşlık maaşı önce pilot uygulamayla ardından tüm Türkiye'de devreye alınırken, milyonların yararlandığı pek çok sosyal destekte de hem tutar artacak hem de yararlanmak kolaylaşacak...

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Milyonların sosyal yardımında yeni yıl hesabı: Vatandaşlık maaşı ne zaman, zamlar ne kadar?

Devlet, ihtiyacı olan vatandaşların yardımına 44 ayrı sosyal destekle yetişiyor. Hemen her alanda vatandaşlara yardım eli uzatılırken, yeni yılla birlikte sosyal desteklerde yeni perde açılıyor. En önemli yeniliği ise 'vatandaşlık maaşı' olarak adlandırılan Gelir Tamamlayıcı Aile Destek Sistemi (GETAD) oluşturuyor.

Vatandaşlık maaşının 2027'nin ilk çeyreğinde pilot illerde başlatılması, yıl içinde ise Türkiye geneline yayılması planlanıyor. (Fotoğraflar: Takvim Foto Arşivi)Vatandaşlık maaşının 2027'nin ilk çeyreğinde pilot illerde başlatılması, yıl içinde ise Türkiye geneline yayılması planlanıyor. (Fotoğraflar: Takvim Foto Arşivi)

MAAŞ GELİYOR

Vatandaşlık maaşının 2027'nin ilk çeyreğinde pilot illerde başlatılması ve yıl içinde de tüm illeri kapsayacak şekilde hayata geçirilmesi planlanıyor. Destek ödemelerinin enerji desteği, kira desteği, çocuk yardımı ve gıda yardımı gibi başlıklarda yapılması üzerinde duruluyor. Taslak çalışmaya göre, destekten yararlanmak için hane geliri kriterinin en düşük emekli maaşı (23 bin 552 TL) olarak belirlenmesi öngörülüyor. Kira, enerji, gıda gibi kalemlerde yapılacak yardım miktarının da aylık asgari ücretin üçte biri (9 bin 358 TL) seviyesinde olması üzerinde duruluyor.

NELER DEĞİŞİYOR?

Vatandaşlık maaşı ile 2,5 milyon haneye 1,5 trilyon lira destek ödenmesi planlanırken, yenilikler bu destekle sınırlı kalmayacak. Sosyal desteklerin pek çoğunda da hem tutar artacak hem de gelir şartı güncellenecek, yani yararlanmak kolaylaşacak. 65 yaş aylığından evde bakım yardımına, engelli aylığından hastalık yardımına, çocuklar için yapılan Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) ödemelerine kadar pek çok desteğe memur zammı yansıtılacak. Bu desteklerden yararlanmak için bakılan hane içinde kişi başına düşen gelir sınırı da yeni asgari ücretle yükselecek. Ayrıca iş arayanlara yapılan yardımlara da asgari ücret zammı gelecek.

Yeni sistemle 2,5 milyon haneye toplam 1,5 trilyon liralık destek sağlanması hedefleniyor.Yeni sistemle 2,5 milyon haneye toplam 1,5 trilyon liralık destek sağlanması hedefleniyor.

İŞ ARAYANA ÇİFTE ZAM

Sosyal yardım alırken iş görüşmesine yönlendirilenlere 1 yıl içinde azami 3 defa olmak üzere aylık net asgari ücretin en fazla yüzde 10'una kadar yardım veriliyor. Bu kişilere işe yerleşmesi halinde de brüt asgari ücretin 3'te 1'i kadar ödeme yapılıyor. Asgari ücret OVP'deki 2026 TÜFE tahmini olan yüzde 28,4 artarsa iş arama yardımı 3 bin 604, işe yerleşme desteği 14 bin 136 liraya yükselecek.

Vergi istisnası desteğinde öngörülen yüzde 33,7 artışın asgari ücrete yansıtılması halinde de iş arama yardımı 3 bin 753, işe yerleşme yardımı ise 14 bin 720 lira olacak.

ALMAK KOLAYLAŞACAK

65 YAŞ ve engelli aylıklarından yararlanmak için kişi başı gelir sınırı 9 bin 358 lira seviyesinde bulunuyor. Bu sınır evde bakım yardımında ise 18 bin 717 lira. Gelir sınırına ocak ayında asgari ücret zammı gelecek. Daha fazla kişiye destek alma yolu açılacak.

Vatandaşlık maaşında kira, enerji, gıda ve çocuk yardımı gibi kalemlerde ödeme yapılması üzerinde çalışılıyor.Vatandaşlık maaşında kira, enerji, gıda ve çocuk yardımı gibi kalemlerde ödeme yapılması üzerinde çalışılıyor.

İŞTE YENİ TUTARLAR

Hem ekonomi yönetiminin hem ekonomistlerin enflasyon tahminlerine göre memur zammı yüzde 7 ile yüzde 8,39 aralığında bekleniyor. Bu oranlara göre sosyal desteklerde yeni tutarlar şöyle olacak:

65 YAŞ AYLIĞI:

Sosyal güvencesi olmayan 65 yaş üstü vatandaşlara halen aylık 7 bin 257 lira ödeme yapılırken, bu tutar 7 bin 765-7 bin 866 lira aralığına çıkacak.

EVDE BAKIM YARDIMI:

Bakıma muhtaç olan yaşlılar ve engelliler için sağlanan 15 bin 755 lira tutarındaki evde bakım yardımı 16 bin 857-17 bin 77 lira seviyesine gelecek.

ENGELLİ AYLIĞI:

Yüzde 40-69 engeli olanlara ve 18 yaşından küçük engellilerin yakınlarına ödenen aylık 5 bin 793 liradan 6 bin 198-6 bin 279 lira aralığına, yüzde 70 ve üzeri engeli olanların aylığı da 8 bin 690 liradan 9 bin 298-9 bin 419 lira aralığına yükselecek.

HASTALARA ÖDEME:

Tüberküloz veya SSPE hastalarına yapılan 15 bin 755 lira tutarındaki yardım da tahminlere göre 16 bin 857-17 bin 77 lira seviyesine ulaşacak.

ÇOCUK DESTEĞİ:

Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) ödemeleri de artacak. Ortalama ödeme 11 bin 38 liradan 11 bin 811-11 bin 964 lira aralığına çıkacak.

Okul öncesi için ödeme 7 bin 484 liradan 8 bin 8-8 bin 112 lira aralığına, ilköğretimde okuyan çocuk için 11 bin 226 liradan 12 bin 12-12 bin 168 lira aralığına, ortaöğretimde okuyan çocuk için 11 bin 974 liradan 12 bin 813-12 bin 979 lira aralığına, yükseköğrenimde okuyan çocuk için 13 bin 471 liradan 14 bin 414-14 bin 602 lira aralığına çıkacak.

SOSYAL YARDIMLAR
Mevcut
% 7 zamlı
% 8.39 zamlı
65 yaş aylığı
7.257,36
7.765,38
7.866,25
Evde bakım yardımı
15.755,12
16.857,98
17.076,97
Kronik hastalık yardımı
15.755,12
16.857,98
17.076,97
Engelli yakını aylığı
5.793,32
6.198,85
6.279,38
% 40-69 arası engelli
5.793,32
6.198,85
6.279,38
% 70 ve üstü engelli
8.689,97
9.298,27
9.419,06
SED/Okul öncesi
7.484,31
8.008,21
8.112,24
SED/İlköğretim
11.226,45
12.012,30
12.168,35
SED/Ortaöğretim
11.974,88
12.813,12
12.979,57
SED/Yükseköğretim
13.471,74
14.414,76
14.602,02
SED/Ortalama
11.038,08
11.810,75
11.964,17

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