Erdoğan, burada yaptığı konuşmada, dünyanın dört bir yanından gelen katılımcıları selamlarken, program vesilesiyle sağlık çalışanlarıyla bir arada bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Başkan Erdoğan, Sağlık Bakanlığı ve TÜSEB işbirliğinde Rixos Tersane İstanbul'da gerçekleştirilen, 12. Türk Tıp Dünyası Kurultayı ve TÜSEB Aziz Sancar Bilim, Hizmet ve Teşvik Ödülleri Töreni'ne katıldı.

12. Türk Tıp Dünyası Kurultayı ve TÜSEB Aziz Sancar Bilim, Hizmet ve Teşvik Ödülleri Töreni. (Foto: AA)

Dün Ankara'da Türk Devletleri Teşkilatının 13'üncü Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ni başarıyla gerçekleştirdiklerini belirten Erdoğan, şöyle devam etti:

"Öncesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımızı Türk devletlerinden seçkin konuklarımızın teşrifleriyle bu sene çok daha coşkulu bir şekilde kutladık. Şimdi de bir başka tören vesilesiyle Türk dünyasından kardeşlerimizle bir aradayız. Tıp biliminin nabzını tutan bu anlamlı organizasyonu yine başarıyla tertipleyerek bizleri buluşturan Sağlık Bakanlığımızı ve Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığımızı yürekten tebrik ediyorum. Sizlerin şahsında 81 ilimizde gecesini gündüzüne katarak çalışan, hastalara şifa dağıtan, hasta yakınlarına ümit ve dirayet aşılayan sağlık ordumuzun her bir mensubuna selam sevgilerimi gönderiyorum."

Erdoğan, hekimler, hemşireler, hasta bakıcıları, teknisyenler başta olmak üzere sağlık çalışanlarının hemen hepsinin yüksek bir tempoda görev yaptığını, milletin kaliteli sağlık hizmetlerine hızlıca erişebilmesi için gece gündüz demeden özveriyle çalıştığını vurguladı.

Başkan Erdoğan, "Merhum Erdem Bayazıt'ın o veciz ifadesiyle, 'Beyaz giysilerinden uykular dökülen tabiplerimiz.' Çoğu zaman kendilerine ve ailelerine ayıracakları vakitten feragat ederek gerektiğinde daha az uyuyarak, daha az dinlenerek, dertlere deva olabilmek için çaba harcıyor. Bu vesileyle ister kamuda isterse özel sektörde olsun sağlık hizmetlerimizin bugünkü seviyelere gelmesinde payı olan, emekleriyle gayretleriyle çalışkanlıklarıyla daha sağlıklı bir Türkiye'nin inşasına katkı sunan tüm kardeşlerimize, tüm hocalarımıza bugün bir kez daha teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.