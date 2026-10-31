UEFA Uluslar Ligi
CANLI YAYIN
Geri

ABD'den İsrail'e dikkat çeken sevkiyat! İran'a saldırıları yeniden mi başlatacaklar? Hamaney'den askeri yetkililere talimat

İsrail basınında yer alan iddialara göre ABD ordusu, İran'a yönelik geniş kapsamlı olası bir askeri saldırı öncesinde son 48 saat içinde Orta Doğu'da eşi benzeri görülmemiş bir hava köprüsü kurarak İsrail'e 10 nakliye ile 80 tanker uçağı konuşlandırdı. Eş zamanlı olarak Ürdün, Suudi Arabistan, Katar ve Kuveyt'e de kargo uçakları sevk edilerek bölgenin hava savunmasının güçlendirildiği öne sürülürken, henüz resmi makamlardan konuya ilişkin bir açıklama yapılmadı. Öte yandan İran dini lideri Hamaney'in üst düzey askeri yetkililerle görüştüğü bildirildi.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Takvim'i Google'a ekleyin, doğru kaynaktan haberi alın!
ABD'den İsrail'e dikkat çeken sevkiyat! İran'a saldırıları yeniden mi başlatacaklar? Hamaney'den askeri yetkililere talimat

İsrail basını, İran'a geniş kapsamlı askeri saldırı hazırlıkları kapsamında ABD ordusunun İsrail'e 10 askeri nakliye uçağı ve 80 havadan havaya yakıt ikmal uçağı konuşlandırdığını iddia etti.

Netanyahu ve Trump. Fotoğraf: ReutersNetanyahu ve Trump. Fotoğraf: Reuters

48 SAAT İÇİNDE ASKERİ HAVA KÖPRÜSÜ

Kanal 14 televizyonuna göre, ABD ordusu son 48 saat içinde Orta Doğu genelinde "eşi benzeri görülmemiş" bir askeri hava köprüsü oluşturdu.

Haberde, ABD ordusuna ait 10 askeri kargo ve 80 yakıt ikmal uçağının İsrail'deki üslere konuşlandığı aktarıldı.

Netanyahu ve Trump. Fotoğraf: AFPNetanyahu ve Trump. Fotoğraf: AFP

ÜRDÜN, SUUDİ ARABİSTAN, KATAR VE KUVEYT'E DE GİTTİ

ABD ordusuna ait kargo uçaklarının eş zamanlı olarak bölge ülkelerinin hava savunmalarını hızla takviye etmek amacıyla Ürdün, Suudi Arabistan, Katar ve Kuveyt'e gittiği de belirtildi.

Konuya ilişkin İsrail ve ABD tarafından henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

İran dini lideri Mücteba Hamaneyİran dini lideri Mücteba Hamaney

HAMANEY ASKERİ YETKİLİLERLE GÖRÜŞTÜ

İran lideri Mücteba Hamaney'in ülkesinin üst düzey askeri yetkilileriyle bir araya geldiği bildirildi.

İran liderinin ofisinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Hamaney, üst düzey askeri yetkililerle görüştü.

Açıklamada başka detay verilmezken Hamaney'in askeri yetkililere bazı "stratejik ve önemli" talimatlar verdiği ve söz konusu talimatların ilerleyen saatlerde yayımlanacağı ifade edildi.

Wall Street Journal (WSJ) gazetesi, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırı hazırlığında olduğuna dair yeni emareler bulunduğunu iddia ederek, uçuş takip verilerine ve konuya ilişkin bilgi sahibi iki yetkiliye dayandırdığı haberinde, ABD ordusunun füze savunmasını güçlendirmek amacıyla Teksas'tan İsrail'e ek bir Patriot sistemi gönderdiğini ileri sürmüştü.

Öte yandan, ABD'nin bazı Körfez ülkelerine, ABD'de 3 Kasım'da yapılacak Kongre ara seçimlerinden sonra gerçekleşebilecek kısa süreli ancak yoğun saldırılara hazırlıklı olmaları konusunda uyarıda bulunduğu iddiası da ABD basınına yansımıştı.

Netanyahunun seçim planı! İsrail gazetesi yazdı: Hile iddiası ve savaş hazırlığıNetanyahunun seçim planı! İsrail gazetesi yazdı: Hile iddiası ve savaş hazırlığı

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
ABD'den İsrail'e dikkat çeken sevkiyat! İran'a saldırıları yeniden mi başlatacaklar? Hamaney'den askeri yetkililere talimat-5 ABD'den İsrail'e dikkat çeken sevkiyat! İran'a saldırıları yeniden mi başlatacaklar? Hamaney'den askeri yetkililere talimat-6 ABD'den İsrail'e dikkat çeken sevkiyat! İran'a saldırıları yeniden mi başlatacaklar? Hamaney'den askeri yetkililere talimat-7

Thomas Markle skandalı! William ve Kate'e mektup iddiası: Sapkın arşivi biliyorlardı
SONRAKİ HABER

William ve Kate'e mektup iddiası
Beyza Türkyılmaz
Beyza Türkyılmaz Takvim.com.tr Dünya

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler