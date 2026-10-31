ABD'den İsrail'e dikkat çeken sevkiyat! İran'a saldırıları yeniden mi başlatacaklar? Hamaney'den askeri yetkililere talimat
İsrail basınında yer alan iddialara göre ABD ordusu, İran'a yönelik geniş kapsamlı olası bir askeri saldırı öncesinde son 48 saat içinde Orta Doğu'da eşi benzeri görülmemiş bir hava köprüsü kurarak İsrail'e 10 nakliye ile 80 tanker uçağı konuşlandırdı. Eş zamanlı olarak Ürdün, Suudi Arabistan, Katar ve Kuveyt'e de kargo uçakları sevk edilerek bölgenin hava savunmasının güçlendirildiği öne sürülürken, henüz resmi makamlardan konuya ilişkin bir açıklama yapılmadı. Öte yandan İran dini lideri Hamaney'in üst düzey askeri yetkililerle görüştüğü bildirildi.
İsrail basını, İran'a geniş kapsamlı askeri saldırı hazırlıkları kapsamında ABD ordusunun İsrail'e 10 askeri nakliye uçağı ve 80 havadan havaya yakıt ikmal uçağı konuşlandırdığını iddia etti.
48 SAAT İÇİNDE ASKERİ HAVA KÖPRÜSÜ
Kanal 14 televizyonuna göre, ABD ordusu son 48 saat içinde Orta Doğu genelinde "eşi benzeri görülmemiş" bir askeri hava köprüsü oluşturdu.
Haberde, ABD ordusuna ait 10 askeri kargo ve 80 yakıt ikmal uçağının İsrail'deki üslere konuşlandığı aktarıldı.
ÜRDÜN, SUUDİ ARABİSTAN, KATAR VE KUVEYT'E DE GİTTİ
ABD ordusuna ait kargo uçaklarının eş zamanlı olarak bölge ülkelerinin hava savunmalarını hızla takviye etmek amacıyla Ürdün, Suudi Arabistan, Katar ve Kuveyt'e gittiği de belirtildi.
Konuya ilişkin İsrail ve ABD tarafından henüz resmi bir açıklama yapılmadı.
HAMANEY ASKERİ YETKİLİLERLE GÖRÜŞTÜ
İran lideri Mücteba Hamaney'in ülkesinin üst düzey askeri yetkilileriyle bir araya geldiği bildirildi.
İran liderinin ofisinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Hamaney, üst düzey askeri yetkililerle görüştü.
Açıklamada başka detay verilmezken Hamaney'in askeri yetkililere bazı "stratejik ve önemli" talimatlar verdiği ve söz konusu talimatların ilerleyen saatlerde yayımlanacağı ifade edildi.
Wall Street Journal (WSJ) gazetesi, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırı hazırlığında olduğuna dair yeni emareler bulunduğunu iddia ederek, uçuş takip verilerine ve konuya ilişkin bilgi sahibi iki yetkiliye dayandırdığı haberinde, ABD ordusunun füze savunmasını güçlendirmek amacıyla Teksas'tan İsrail'e ek bir Patriot sistemi gönderdiğini ileri sürmüştü.
Öte yandan, ABD'nin bazı Körfez ülkelerine, ABD'de 3 Kasım'da yapılacak Kongre ara seçimlerinden sonra gerçekleşebilecek kısa süreli ancak yoğun saldırılara hazırlıklı olmaları konusunda uyarıda bulunduğu iddiası da ABD basınına yansımıştı.