Thomas Markle skandalı! William ve Kate'e mektup iddiası: Sapkın arşivi biliyorlardı
İngiliz Kraliyet Ailesi, Meghan Markle’ın babası Thomas Markle hakkında ortaya atılan ağır çocuk istismarı iddiaları ve 2019 yılında saraya ulaştırılan gizli mektup skandalıyla çalkalanıyor. Mektubun o dönem Prens William ve Kate Middleton ile ortak kullanılan ofise gönderilmiş olması, Galler Prensi ve Prensesi’nin de durumdan haberdar olup olmadığı sorusunu gündeme getirdi.
İngiliz Kraliyet Ailesi'ni ve Sussex Düşesi Meghan Markle'ın babası Thomas Markle'ı sarsan çocuk istismarı skandalı yankı uyandırmaya devam ediyor. İddiaya göre skandal Galler Prensi William ve Kate Middleton'a kadar uzandı.
KATE VE WILLIAM'A DA MEKTUP GİTMİŞ
Meghan Markle'ın babası Thomas Markle Sr. hakkında ortaya atılan ağır çocuk istismarı materyali bulundurma suçlamaları, İngiliz Kraliyet Ailesi'nde yeni bir krizin fitilini ateşledi. Son iddialara göre, Prens William ve Kate Middleton'ın da bu süreçten yıllar öncesinden haberdar olmuş olabileceği öne sürüldü.
2019'DAKİ GİZLİ MEKTUP
Haberlere göre, 2019 yılında Thomas Markle hakkındaki ciddi iddiaları içeren bir mektubun, o dönem Prens Harry, Meghan Markle, Prens William ve Kate Middleton'ın ortak ofisine gönderildiği iddia edildi. Sussex Düşesi Meghan Markle daha önce yaptığı açıklamada, babası hakkında "rahatsız edici iddialar" içeren bir mektuptan haberdar olduğunu ve konunun soruşturulduğuna dair kendisine güvence verildiğini belirtmişti.
O dönem Prens Harry ve Meghan Markle ile ortak bir ekip çalışan William ve Kate'in ofisinin de bu ihbardan haberdar edilmiş olması, Galler Prensi ve Prensesi'nin olaydan ne ölçüde bilgisi olduğu sorusunu gündeme getirdi. Kraliyet cephesinden ve çiftin ofisinden ise konuya ilişkin henüz resmi bir açıklama veya doğrulama yapılmadı.
MEGHAN'IN BABASI SAPKIN ÇIKTI
Skandal, Meghan Markle'ın üvey ağabeyi Thomas Markle Jr.'ın, babasının Filipinler'deki eski evinde çocuk istismarı görselleri içeren bir arşiv keşfettiğini öne sürerek konuyu yerel polise ve FBI'a taşımasıyla patlak vermişti. Filipinler adli makamları ve ilgili birimler iddialarla ilgili soruşturma yürütürken Thomas Markle Sr. ise suçlamaları kesin bir dille reddederek iddiaları "hasta ruhlu yalanlar" olarak nitelendirdi.
KRALİYET ÜZERİNDE BASKI
Kraliyet uzmanları, Meghan Markle'ın babasıyla yıllardır küs olmasının ve çocuklarını bu nedenden ötürü uzak tuttuğunun bu iddialarla birlikte daha iyi anlaşıldığını belirtiyor.
Öte yandan, Londra'daki Metropolitan Polisi de 2019 yılında gelen mektubun ele alınış biçimiyle ilgili kendi bünyesinde inceleme başlattı.