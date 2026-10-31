İngiliz Kraliyet Ailesi'ni ve Sussex Düşesi Meghan Markle'ın babası Thomas Markle'ı sarsan çocuk istismarı skandalı yankı uyandırmaya devam ediyor. İddiaya göre skandal Galler Prensi William ve Kate Middleton'a kadar uzandı.

Meghan Markle'ın babası Thomas Markle Sr. hakkında ortaya atılan ağır çocuk istismarı materyali bulundurma suçlamaları, İngiliz Kraliyet Ailesi'nde yeni bir krizin fitilini ateşledi. Son iddialara göre, Prens William ve Kate Middleton'ın da bu süreçten yıllar öncesinden haberdar olmuş olabileceği öne sürüldü.

Thomas Markle. Fotoğraf The Sun'dan alınmıştır.

2019'DAKİ GİZLİ MEKTUP

Haberlere göre, 2019 yılında Thomas Markle hakkındaki ciddi iddiaları içeren bir mektubun, o dönem Prens Harry, Meghan Markle, Prens William ve Kate Middleton'ın ortak ofisine gönderildiği iddia edildi. Sussex Düşesi Meghan Markle daha önce yaptığı açıklamada, babası hakkında "rahatsız edici iddialar" içeren bir mektuptan haberdar olduğunu ve konunun soruşturulduğuna dair kendisine güvence verildiğini belirtmişti.

O dönem Prens Harry ve Meghan Markle ile ortak bir ekip çalışan William ve Kate'in ofisinin de bu ihbardan haberdar edilmiş olması, Galler Prensi ve Prensesi'nin olaydan ne ölçüde bilgisi olduğu sorusunu gündeme getirdi. Kraliyet cephesinden ve çiftin ofisinden ise konuya ilişkin henüz resmi bir açıklama veya doğrulama yapılmadı.