Uzun süredir üzerinde çalışılan Hal Yasası'nın 9 maddelik taslağı için Meclis mesaisi başladı. Yeni düzenlemeyle tarladan sofraya uzanan süreçte aracıların devreden çıkarılması, fahiş fiyat artışlarının önlenmesi ve yerli ürün satışının teşvik edilmesi hedefleniyor.

AK Parti Grubu ile ilgili bakanlıkların bürokratları tarafından yürütülen çalışmalarda, tarım ürünlerinin üreticiden tüketiciye ulaşmasına kadar geçen sürecin yeniden düzenlenmesi amaçlanıyor. Hazırlanan taslakla hem fiyat artışlarının kontrol altına alınması hem de üreticilerin ürünlerini daha kolay pazarlayabilmesi hedefleniyor.

ARACILAR DEVREDEN ÇIKARILACAK

Yeni Hal Yasası'nın en önemli başlıklarından birini, üretici ile tüketici arasındaki aracıların ve komisyoncuların devreden çıkarılması oluşturuyor.