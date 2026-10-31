Hal Yasası için Meclis mesaisi başladı: 9 maddelik taslakta marketlere yerli ürün şartı ve aracılara düzenleme! Uymayana ceza var
Uzun süredir gündemde olan Hal Yasası için Meclis mesaisi başladı. Dört bakanlığın hazırladığı ve 30 maddeden 9 maddeye düşürülen taslakla, tarladan sofraya uzanan süreçte aracıların devreden çıkarılması ve fahiş fiyat artışlarının önlenmesi hedefleniyor. Yeni düzenlemeyle yerli ürün satan marketlere vergi teşviki sağlanması, raflarda yerli ürün zorunluluğu getirilmesi ve tarımsal kooperatif sayısının iki katına çıkarılması öngörülüyor. Kurallara uymayanlara ise hapis ve idari para cezası getirilmesi planlanıyor.
Uzun süredir üzerinde çalışılan Hal Yasası'nın 9 maddelik taslağı için Meclis mesaisi başladı. Yeni düzenlemeyle tarladan sofraya uzanan süreçte aracıların devreden çıkarılması, fahiş fiyat artışlarının önlenmesi ve yerli ürün satışının teşvik edilmesi hedefleniyor.
AK Parti Grubu ile ilgili bakanlıkların bürokratları tarafından yürütülen çalışmalarda, tarım ürünlerinin üreticiden tüketiciye ulaşmasına kadar geçen sürecin yeniden düzenlenmesi amaçlanıyor. Hazırlanan taslakla hem fiyat artışlarının kontrol altına alınması hem de üreticilerin ürünlerini daha kolay pazarlayabilmesi hedefleniyor.
ARACILAR DEVREDEN ÇIKARILACAK
Yeni Hal Yasası'nın en önemli başlıklarından birini, üretici ile tüketici arasındaki aracıların ve komisyoncuların devreden çıkarılması oluşturuyor.
Düzenlemeyle üreticilerin ürünlerini doğrudan marketlere, tüketicilere veya çevrim içi satış kanallarına ulaştırmasının kolaylaştırılması planlanıyor. Böylece ürünlerin tarladan sofraya ulaşana kadar geçtiği aşamaların azaltılması ve kural dışı fiyat artışlarının önüne geçilmesi amaçlanıyor.
MARKET RAFLARINDA YERLİ ÜRÜN ZORUNLULUĞU
Taslakta yerli üretimi desteklemeye yönelik adımlar da bulunuyor. Buna göre, market raflarının büyük bölümünde yerli ürünlere yer verilmesi zorunlu hale getirilecek.
Yerli ürünlerin satışını yapan marketlere vergisel teşvikler sağlanması öngörülürken tarımsal kooperatiflerin sayısının iki katına çıkarılması hedefleniyor.
Üretici örgütlerinin güçlendirilmesiyle çiftçilerin ürünlerini doğrudan pazara sunabilmesinin kolaylaştırılması amaçlanıyor.
HALLERDE DİJİTAL TAKİP GÜÇLENDİRİLECEK
Yeni düzenlemeyle hallerdeki denetim mekanizmalarının da güçlendirilmesi planlanıyor. Ürünlerin stok takibi, kalite sınıflandırması ve gıda güvenliği denetimlerine ilişkin sorumluluklar artırılacak.
Dijital takip sistemlerinin geliştirilmesiyle bildirim, satış ve denetim işlemlerinin daha hızlı ve şeffaf yürütülmesi sağlanacak.
Ayrıca kayıt dışı ticaretin önlenmesi ve vergi kayıplarının ortadan kaldırılmasına yönelik hükümlerin de düzenlemede yer alması bekleniyor.
KURALLARA UYMAYANLARA CEZA
Hal Yasası taslağında denetimlerin yanı sıra yaptırımların da artırılması öngörülüyor. Düzenlemeyle belirlenen kurallara aykırı hareket edenlere hapis ve idari para cezası uygulanması hedefleniyor.
Fiyat artışlarının önüne geçilmesi, ürünlerin satış ve dağıtım süreçlerinin daha sıkı denetlenmesi ve kayıt dışılığın azaltılması, üzerinde çalışılan düzenlemenin temel hedefleri arasında bulunuyor.