Sosyal medya şirketleri ayrıca ebeveynlere kontrol araçları sunmakla yükümlü olacak. Anne ve babalar bu araçlarla çocuklarının hesap ayarlarını yönetebilecek, kullanım sürelerini sınırlandırabilecek ve ücretli işlemler için izin verebilecek.

MEVCUT HESAPLARIN DURUMU

Düzenlemenin yürürlüğe girmesiyle birlikte mevcut sosyal medya hesapları 1 Kasım'da topluca kapatılmayacak. Yeni açılacak hesaplarda yaş doğrulaması zorunlu tutulurken, mevcut hesapların sisteme uyumu için geçiş süreci uygulanacak.

Mevcut hesaplar için kritik tarih: 31 Mart 2027 (Foto: Takvim Fotoğraf Arşivi)

Sosyal medya kullanıcılarının mevcut hesaplarına ilişkin yaş doğrulama işlemlerinin 31 Mart 2027'ye kadar tamamlanması gerekecek. Bu tarihten sonra doğrulama yapılmayan hesaplar kapatılacak. Yaşının 15'in altında olduğu tespit edilen kullanıcıların mevcut hesaplarına da erişim izni verilmeyecek.

YAŞ DOĞRULAMASI E-DEVLET ÜZERİNDEN YAPILACAK

Yeni sistemde kullanıcıların yaşları, e-Devlet Kapısı üzerinden alınacak "yaş doğrulama belirteci" ile kontrol edilecek.

Kişisel verilerin korunması amacıyla kimlik bilgilerinin tamamının sosyal medya şirketlerine aktarılması yerine, yalnızca kullanıcının gerekli yaş koşulunu sağlayıp sağlamadığını gösteren yöntemler kullanılacak.

Yaş doğrulama sistemlerinin gerçeğe aykırı beyanlara ve manipülasyon girişimlerine karşı güvenilir bir teknik altyapıya sahip olması da gerekecek.

İşlemler, turkiye.gov.tr adresi veya resmî e-Devlet mobil uygulaması üzerinden ücretsiz gerçekleştirilecek.

7,9 MİLYON ÇOCUK SOSYAL MEDYA KULLANIYOR

Türkiye'de yaklaşık 64 milyon aktif sosyal medya kullanıcısı bulunurken, aktif hesap sayısı 330 milyon düzeyinde seyrediyor.

TÜİK verilerine göre yaklaşık 12 milyon çocuğun bulunduğu 6-15 yaş grubunda sosyal medya kullanım oranı yüzde 66,1'e ulaşıyor. Bu oran, 7 milyon 932 bin çocuğun sosyal medya kullandığını gösteriyor.

Aynı yaş grubundaki çocukların dört büyük platformdaki hesap sayıları ise şöyle:

Platform Kullanım oranı Hesap sayısı Instagram %41,5 4 milyon 980 bin TikTok %26,2 3 milyon 144 bin Facebook %9,5 1 milyon 140 bin X (Twitter) %4,9 588 bin Toplam 9 milyon 852 bin

Dört platformdaki hesap sayısı yaklaşık 10 milyona ulaşırken, bu rakam doğrudan kapatılacak hesap sayısını ifade etmiyor. Hesapların durumu, kullanıcıların yaşına ve doğrulama sonuçlarına göre belirlenecek.