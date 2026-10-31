Fenerbahçe'de İsmail Kartal'ın istifasının ardından yeni teknik direktörün kim olacağı merakla beklenirken takım içinden geldiği öne sürülen bir talep gündeme oturdu. Sarı-lacivertli ekibin yabancı yıldızlarının, teknik direktör tercihinde yönetime görüş bildirdiği ve yerli çalıştırıcı yerine yabancı bir isimle yola devam edilmesini istediği iddia edildi.

SKRINIAR ÖNCÜLÜĞÜNDE YABANCI HOCA TALEBİ

İddialara göre Fenerbahçe Kaptanı Milan Skriniar'ın öncülük ettiği grupta Marco Asensio, Ederson Moraes, Nathan Ake ve Nelson Semedo da bulunuyor. Yıldız futbolcuların, takımın başına yabancı bir teknik direktör getirilmesi yönündeki taleplerini yönetime ilettiği öne sürüldü.