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Samandıra'da şok iddia! Fenerbahçeli yabancılardan yerli hocaya veto

Fenerbahçe'de İsmail Kartal'ın istifasının ardından yeni teknik direktör arayışları sürerken yabancı yıldızlardan yönetime dikkat çeken bir talep geldiği öne sürüldü. İddiaya göre Milan Skriniar öncülüğündeki futbolcular, yaşanan iletişim sorunlarını gerekçe göstererek yabancı teknik direktör istedi. Sarı-lacivertli yönetimin Jose Luis Mendilibar ile temasa geçtiği ileri sürülürken gözler Aziz Yıldırım ve yönetimin vereceği karara çevrildi.

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Samandıra'da şok iddia! Fenerbahçeli yabancılardan yerli hocaya veto

Fenerbahçe'de İsmail Kartal'ın istifasının ardından yeni teknik direktörün kim olacağı merakla beklenirken takım içinden geldiği öne sürülen bir talep gündeme oturdu. Sarı-lacivertli ekibin yabancı yıldızlarının, teknik direktör tercihinde yönetime görüş bildirdiği ve yerli çalıştırıcı yerine yabancı bir isimle yola devam edilmesini istediği iddia edildi.

SKRINIAR ÖNCÜLÜĞÜNDE YABANCI HOCA TALEBİ
İddialara göre Fenerbahçe Kaptanı Milan Skriniar'ın öncülük ettiği grupta Marco Asensio, Ederson Moraes, Nathan Ake ve Nelson Semedo da bulunuyor. Yıldız futbolcuların, takımın başına yabancı bir teknik direktör getirilmesi yönündeki taleplerini yönetime ilettiği öne sürüldü.

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Bu isteğin temelinde ise teknik heyet ile futbolcular arasındaki iletişimin daha sağlıklı yürütülmesi düşüncesinin bulunduğu belirtiliyor.

İSMAİL KARTAL DÖNEMİ ETKİLİ OLDU İDDİASI
Gazetemiz Takvim'de yer alan habere göre, yabancı futbolcuların bu yöndeki tercihinde İsmail Kartal döneminde yaşandığı ileri sürülen iletişim sorunlarının etkili olduğu iddia edildi.

Oyuncuların, yeni teknik direktörle daha güçlü bir iletişim kurulmasını istediği ve bu nedenle yabancı bir çalıştırıcıdan yana görüş bildirdiği öne sürülüyor.

İsmail Kartal (Foto: Takvim Fotoğraf Arşivi - AA)İsmail Kartal (Foto: Takvim Fotoğraf Arşivi - AA)

Sarı-lacivertli yönetimin de futbolculardan gelen bu talebi değerlendirmeye aldığı aktarıldı. Teknik direktör seçiminde takım içinden gelen görüşlerin ne ölçüde belirleyici olacağı ise henüz netlik kazanmadı.

Jose Luis Mendilibar (Foto: Takvim Fotoğraf Arşivi) Jose Luis Mendilibar (Foto: Takvim Fotoğraf Arşivi)

MENDILIBAR İLE TEMAS İDDİASI
Fenerbahçe'de teknik direktör arayışları devam ederken gündeme gelen isimlerden biri de Jose Luis Mendilibar oldu.

İddialara göre sarı-lacivertli yönetim, İspanyol teknik adamla son saatlerde temasa geçti. Deneyimli çalıştırıcıya yüksek bedelli bir sözleşme teklif edildiği öne sürülürken görüşmelerin sonucuna ilişkin henüz kesinleşmiş bir bilgi paylaşılmadı.

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MİLLİ ARAYA KADAR TAKIM KUYT'A EMANET
Fenerbahçe Kulübü, teknik yapılanmaya ilişkin yönetim kurulu toplantısının ardından yaptığı açıklamada, milli maçlar nedeniyle lige verilecek araya kadar takımın teknik sorumluluğunu Dirk Kuyt'ın üstleneceğini duyurdu.

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Böylece sarı-lacivertlilerde yeni teknik direktör belirlenene kadar geçici görev dağılımı netleşirken gözler Başkan Aziz Yıldırım ve yönetimin vereceği karara çevrildi.

Yönetimin, hem takımın beklentilerini hem de teknik direktör adaylarıyla yürütülen temasları değerlendirerek yeni çalıştırıcı konusunda karar vermesi bekleniyor.

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