ERDOĞAN İLE ZELENSKİY İSTANBUL'DA GÖRÜŞECEK Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'i İstanbul'da ağırlayacak. İki liderin görüşmesinde Türkiye ile Ukrayna arasındaki ikili iş birliğinin daha da ileri taşınması için atılabilecek adımlar değerlendirilecek.

Ukrayna Dışişleri Bakanı Andrii Sybiha 12 Ekim'de Volodimir Zelenskiy'nin Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile masaya oturmaya hazır olduğunu açıklamış bu kritik zirvenin Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın arabuluculuğunda veya ABD Başkanı Donald Trump'ın katılımıyla gerçekleşebileceğini söylemişti.

Başkan Erdoğan ile Zelenskiy'nin ayrıca bölgesel ve uluslararası gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunması bekleniyor.

MASADA RUSYA-UKRAYNA SAVAŞI VE KARADENİZ GÜVENLİĞİ VAR Görüşmelerin önemli gündem maddeleri arasında Rusya-Ukrayna Savaşı ve Karadeniz'deki güvenlik durumu yer alacak.

ZELENSKİY: TÜRKİYE'DE ÖNEMLİ GÖRÜŞMELER OLACAK

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ziyaret öncesi sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, "Türkiye'de önemli görüşmeler olacak." dedi.

Rus ordusunun Ukrayna'nın farklı bölgelerindeki enerji altyapısına düzenlediği hava saldırıları nedeniyle ülkede meydana gelen elektrik kesintilerinin giderilmesi için çalışmaların sürdüğünü bildirdi.

Uzun menzilli silahlarla Rusya'ya yönelik saldırıların artırılması yönünde çalışmalarını sürdürdüklerini kaydeden Zelenskiy, "Gerçekten destek veren herkese teşekkür ederim. Türkiye'de önemli görüşmeler olacak. Ayrıca mevcut tüm diplomatik fırsatların hayata geçirilmesi için de çalışıyoruz. Kasım ayında uzun süredir tartışılan formatlara ulaşabileceğimizi öngörüyoruz" ifadelerini kullandı.

TÜRKİYE BARIŞ İÇİN ÇABALIYOR Türkiye, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın başlangıcından bu yana yürüttüğü diplomasi trafiğiyle barış çabalarında önemli rol üstlendi. 2022'deki İstanbul görüşmelerine ev sahipliği yapan Türkiye, Karadeniz Tahıl Anlaşması'nın hayata geçirilmesine ve esir takaslarına katkı sağladı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Putin ve Zelenskiy ile temaslarını sürdürürken 2025'te İstanbul'da yeniden başlayan müzakerelerde esir değişimlerine destek verdi. Türkiye, 2026'da da diplomatik girişimlerini sürdürerek adil ve kalıcı barış için arabuluculuk teklifini yineledi.

İletişim Başkanı Burhanettin Duran ziyarete ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın davetine icabetle Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, 31 Ekim 2026 tarihinde ülkemize bir çalışma ziyareti gerçekleştirecektir. İstanbul'da yapılacak görüşmelerde, Türkiye ile Ukrayna arasındaki ikili iş birliğinin daha da geliştirilmesi amacıyla atılabilecek adımlar ile Rusya-Ukrayna Savaşı ve Karadeniz'deki güvenlik durumu başta olmak üzere bölgesel ve uluslararası gelişmeler ele alınacaktır."

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