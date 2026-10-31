Başkan Erdoğan ile Zelenskiy İstanbul'da görüşecek: Gündemde Rusya-Ukrayna Savaşı ve Karadeniz güvenliği var
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Rusya-Ukrayna Savaşı'nı sona erdirmek için yürüttüğü diplomasi trafiği sürerken gözler İstanbul'a çevrildi. Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Erdoğan'ın daveti üzerine bugün Türkiye'ye geliyor. İki liderin görüşmesinde barış müzakereleri ve Karadeniz güvenliği masaya yatırılacak. Zelenskiy'nin Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Erdoğan'ın arabuluculuğunda veya ABD Başkanı Donald Trump'ın katılımıyla bir araya gelebileceği yönündeki açıklamalar ise olası barış zirvesini yeniden gündeme taşıdı.
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın daveti üzerine bugün (31 Ekim) Türkiye'ye çalışma ziyareti gerçekleştirecek.
ERDOĞAN ARABULUCULUK YAPABİLİR
Ukrayna Dışişleri Bakanı Andrii Sybiha 12 Ekim'de Volodimir Zelenskiy'nin Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile masaya oturmaya hazır olduğunu açıklamış bu kritik zirvenin Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın arabuluculuğunda veya ABD Başkanı Donald Trump'ın katılımıyla gerçekleşebileceğini söylemişti.
ERDOĞAN İLE ZELENSKİY İSTANBUL'DA GÖRÜŞECEK
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'i İstanbul'da ağırlayacak. İki liderin görüşmesinde Türkiye ile Ukrayna arasındaki ikili iş birliğinin daha da ileri taşınması için atılabilecek adımlar değerlendirilecek.
MASADA RUSYA-UKRAYNA SAVAŞI VE KARADENİZ GÜVENLİĞİ VAR
Görüşmelerin önemli gündem maddeleri arasında Rusya-Ukrayna Savaşı ve Karadeniz'deki güvenlik durumu yer alacak.
Başkan Erdoğan ile Zelenskiy'nin ayrıca bölgesel ve uluslararası gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunması bekleniyor.
ZELENSKİY: TÜRKİYE'DE ÖNEMLİ GÖRÜŞMELER OLACAK
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ziyaret öncesi sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, "Türkiye'de önemli görüşmeler olacak." dedi.
Rus ordusunun Ukrayna'nın farklı bölgelerindeki enerji altyapısına düzenlediği hava saldırıları nedeniyle ülkede meydana gelen elektrik kesintilerinin giderilmesi için çalışmaların sürdüğünü bildirdi.
Uzun menzilli silahlarla Rusya'ya yönelik saldırıların artırılması yönünde çalışmalarını sürdürdüklerini kaydeden Zelenskiy, "Gerçekten destek veren herkese teşekkür ederim. Türkiye'de önemli görüşmeler olacak. Ayrıca mevcut tüm diplomatik fırsatların hayata geçirilmesi için de çalışıyoruz. Kasım ayında uzun süredir tartışılan formatlara ulaşabileceğimizi öngörüyoruz" ifadelerini kullandı.
TÜRKİYE BARIŞ İÇİN ÇABALIYOR
Türkiye, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın başlangıcından bu yana yürüttüğü diplomasi trafiğiyle barış çabalarında önemli rol üstlendi. 2022'deki İstanbul görüşmelerine ev sahipliği yapan Türkiye, Karadeniz Tahıl Anlaşması'nın hayata geçirilmesine ve esir takaslarına katkı sağladı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Putin ve Zelenskiy ile temaslarını sürdürürken 2025'te İstanbul'da yeniden başlayan müzakerelerde esir değişimlerine destek verdi. Türkiye, 2026'da da diplomatik girişimlerini sürdürerek adil ve kalıcı barış için arabuluculuk teklifini yineledi.
İletişim Başkanı Burhanettin Duran ziyarete ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:
"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın davetine icabetle Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, 31 Ekim 2026 tarihinde ülkemize bir çalışma ziyareti gerçekleştirecektir. İstanbul'da yapılacak görüşmelerde, Türkiye ile Ukrayna arasındaki ikili iş birliğinin daha da geliştirilmesi amacıyla atılabilecek adımlar ile Rusya-Ukrayna Savaşı ve Karadeniz'deki güvenlik durumu başta olmak üzere bölgesel ve uluslararası gelişmeler ele alınacaktır."