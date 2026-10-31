Mahkeme binasının girişinde arbede yaşandığı, polisin ve hatta bir savcının binaya intikal ettiği bildirildi. Anayasa Mahkemesi tarafı ise yayımlanan kararnamelerin hukuki geçerliliği olmadığını savunarak durumu eleştirdi.

Olaylar, Anayasa Mahkemesi içinde kıdemli hakim Anna Korwin-Piotrowska'nın kendisini geçici olarak kurumun başına geçirdiğini duyurması ve Mahkeme Başkanı ile Başkan Yardımcısı'nın görevlerini askıya alan bir kararname yayımlamasıyla patlak verdi.

Nawrocki, resmi bir ziyaret için Senegal'e gitmek üzere uçaktayken Anayasa Mahkemesi'nde kriz patlak verdi.

Siyasi krizin gölgesinde, internete sızan bir polis belgesi ise ortalığı karıştırdı. Polis Genel Komutan Yardımcısı'nın imzasıyla 29 Ekim'de yayımlanan talimatta Komutan Yardımcısı Nadinsp. Tomasz Michułka, ülke genelindeki önleyici polis birimlerinin 2 Kasım ile 8 Kasım tarihleri arasında tam hazırlık durumunda tutulmasını ve her an göreve çıkmaya hazır olmasını emretti. Belgede birliklerin uzun listeler halinde silah, çelik yelek, termal kamera ve çok sayıda operasyonel araçla donatılması istendi.

Talimatın Anayasa Mahkemesi'ndeki (TK) olaylarla aynı döneme denk gelmesi, polisin siyasi krize müdahale etmek için hazırlandığı yönünde iddialara ve spekülasyonlara yol açtı. Polonya Polisi söz konusu iddiaları reddediyor. Emniyetten yapılan açıklamada, söz konusu yüksek hazırlık talimatının Anayasa Mahkemesi'ndeki durumla hiçbir ilgisinin bulunmadığı iddia edildi.

Polonya Başbakanı Donald Tusk. Fotoğraf: EPA

AVRUPA YANLISI DARBE İDDİASI

Avrupa Birliği yanlısı çizgideki Polonya Başbakanı Donald Tusk ve kabinesi kendilerinden önceki milliyetçi-muhafazakar PiS (Hukuk ve Adalet Partisi) iktidarı döneminde atanan yargıçların kontrolündeki Anayasa Mahkemesi'ni, hukukun üstünlüğünü ve demokratik dengeyi zedelemekle suçluyor. Tusk cephesi, yapılan müdahaleyi "yıllarca süren hukuksuzlukları düzeltmek ve hukukun üstünlüğünü yeniden tesis etmek" olarak nitelendiriyor.

İktidar yanlısı ve muhafazakar kanat ise polisin Anayasa Mahkemesi'ne girmesini ve yönetimin fiilen ele geçirilmesini "anayasal bir darbe" olarak adlandırıyor. Mahkemenin mevcut yönetimi de yapılan işlemlerin tamamen yasadışı olduğunu ve bu sürece katılanların darbe suçu işlediğini resmi olarak duyurdu. Süreç Avrupa yanlısı darbe girişimi olarak tanımlanıyor.

Muhafazakar muhalefet (PiS bloku ve destekçileri), Tusk hükümetinin yargıyı kendi kontrolü altına almak için polis gücünü kullanmasını ve mahkemeyi fiilen basmasını "Brüksel destekli/Avrupa yanlısı bir rejimin hukuku çiğneyerek devlete el koyması" yani bir tür "darbe" olarak kamuoyuna aktarıyor.

AB VE VARŞOVA HATTI

Başbakan Donald Tusk, Avrupa Birliği ile son derece yakın ilişkileri olan, liberal ve pro-Avrupalı bir liderdir. Tusk hükümeti, iktidara geldiği günden bu yana önceki yönetimin yargı sisteminde yaptığı yapısal değişiklikleri "demokratik olmayan kadrolaşmalar" olarak görüyor ve AB standartlarına dönme iddiasıyla bu yapıları değiştirmeye çalışıyor.

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