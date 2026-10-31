Polonya'da neler oluyor? Anayasa Mahkemesi binasından gizemli fotoğraf! 1 gün önce seferberlik talimatı
Polonya'da yargı krizi patlak verirken Senegal yolcululuğunu yarıda kesip ülkesine acil dönüş yapan Cumhurbaşkanı Karol Nawrocki'nin dün gece yarısı kaosun ortasında girdiği Anayasa Mahkemesi'nden yansıyan kare gündeme bomba gibi düştü. Polonya basını o kareyi "gizemli fotoğraf" notuyla yayımladı. Olayların hemen öncesinde polisin yayımladığı seferberlik talimatı da Polonya medyasına sızınca ortalık karıştı. Polonya'da Cumhurbaşkanı Karol Nawrocki tarafının "Avrupa yanlısı darbe" olarak tanımladığı olaylara ilişkin detaylar...
Polonya Anayasa Mahkemesi'nde gece yarısı patlak veren otorite krizi sürerken, Cumhurbaşkanı Karol Nawrocki'nin binaya girerek kurmaylarıyla gerçekleştirdiği basına kapalı kritik zirveden ilk fotoğraf karesi Polonya basınında "gizemli fotoğraf" ifadesiyle yayımlandı.
POLONYA'DA CUMA GECESİ KAOSU
Polonya'da Anayasa Mahkemesi'nde (TK) yaşanan kriz derinleşirken cuma gününü cumartesiye bağlayan gece hareketli saatler yaşandı. Cumhurbaşkanı Karol Nawrocki, Anayasa Mahkemesi binasına giderek gece yarısı görüşmeleri yaptı.
ANAYASA MAHKEMESİ BİNASINDAN "GİZEMLİ FOTOĞRAF
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü, binanın içinden bir fotoğraf yayımladı. Fotoğrafta Cumhurbaşkanı Karol Nawrocki'nin yanı sıra Yüksek Mahkeme İlk Başkanı Zbigniew Kapiński, Cumhurbaşkanlığı Kabine Şefi Zbigniew Bogucki, Ulusal Güvenlik Bürosu (BBN) Şefi Bartosz Grodecki ve Anayasa Mahkemesi Başkan Yardımcısı Bartłomiej Sochański yer aldı.
-
Nawrocki, resmi bir ziyaret için Senegal'e gitmek üzere uçaktayken Anayasa Mahkemesi'nde kriz patlak verdi.
-
Durumun ciddiyeti üzerine cumhurbaşkanlığı uçağı İspanya üzerindeyken rotasını değiştirip Polonya'ya geri döndü.
-
Varşova'ya iner inmez zaman kaybetmeden doğrudan kapısında polis ve göstericilerin bulunduğu Anayasa Mahkemesi binasına geçti.
-
Binadaki gergin anların ardından kurmayları ve yargı başkanlarıyla bir araya gelerek kriz toplantısı düzenledi.
Olaylar, Anayasa Mahkemesi içinde kıdemli hakim Anna Korwin-Piotrowska'nın kendisini geçici olarak kurumun başına geçirdiğini duyurması ve Mahkeme Başkanı ile Başkan Yardımcısı'nın görevlerini askıya alan bir kararname yayımlamasıyla patlak verdi.
Mahkeme binasının girişinde arbede yaşandığı, polisin ve hatta bir savcının binaya intikal ettiği bildirildi. Anayasa Mahkemesi tarafı ise yayımlanan kararnamelerin hukuki geçerliliği olmadığını savunarak durumu eleştirdi.
POLİS BELGESİ SIZDI ORTALIK KARIŞTI
Siyasi krizin gölgesinde, internete sızan bir polis belgesi ise ortalığı karıştırdı. Polis Genel Komutan Yardımcısı'nın imzasıyla 29 Ekim'de yayımlanan talimatta Komutan Yardımcısı Nadinsp. Tomasz Michułka, ülke genelindeki önleyici polis birimlerinin 2 Kasım ile 8 Kasım tarihleri arasında tam hazırlık durumunda tutulmasını ve her an göreve çıkmaya hazır olmasını emretti. Belgede birliklerin uzun listeler halinde silah, çelik yelek, termal kamera ve çok sayıda operasyonel araçla donatılması istendi.
1 GÜN ÖNCE SEFERBERLİK TALİMATI
Talimatın Anayasa Mahkemesi'ndeki (TK) olaylarla aynı döneme denk gelmesi, polisin siyasi krize müdahale etmek için hazırlandığı yönünde iddialara ve spekülasyonlara yol açtı. Polonya Polisi söz konusu iddiaları reddediyor. Emniyetten yapılan açıklamada, söz konusu yüksek hazırlık talimatının Anayasa Mahkemesi'ndeki durumla hiçbir ilgisinin bulunmadığı iddia edildi.
AVRUPA YANLISI DARBE İDDİASI
Avrupa Birliği yanlısı çizgideki Polonya Başbakanı Donald Tusk ve kabinesi kendilerinden önceki milliyetçi-muhafazakar PiS (Hukuk ve Adalet Partisi) iktidarı döneminde atanan yargıçların kontrolündeki Anayasa Mahkemesi'ni, hukukun üstünlüğünü ve demokratik dengeyi zedelemekle suçluyor. Tusk cephesi, yapılan müdahaleyi "yıllarca süren hukuksuzlukları düzeltmek ve hukukun üstünlüğünü yeniden tesis etmek" olarak nitelendiriyor.
İktidar yanlısı ve muhafazakar kanat ise polisin Anayasa Mahkemesi'ne girmesini ve yönetimin fiilen ele geçirilmesini "anayasal bir darbe" olarak adlandırıyor. Mahkemenin mevcut yönetimi de yapılan işlemlerin tamamen yasadışı olduğunu ve bu sürece katılanların darbe suçu işlediğini resmi olarak duyurdu. Süreç Avrupa yanlısı darbe girişimi olarak tanımlanıyor.
Muhafazakar muhalefet (PiS bloku ve destekçileri), Tusk hükümetinin yargıyı kendi kontrolü altına almak için polis gücünü kullanmasını ve mahkemeyi fiilen basmasını "Brüksel destekli/Avrupa yanlısı bir rejimin hukuku çiğneyerek devlete el koyması" yani bir tür "darbe" olarak kamuoyuna aktarıyor.
AB VE VARŞOVA HATTI
Başbakan Donald Tusk, Avrupa Birliği ile son derece yakın ilişkileri olan, liberal ve pro-Avrupalı bir liderdir. Tusk hükümeti, iktidara geldiği günden bu yana önceki yönetimin yargı sisteminde yaptığı yapısal değişiklikleri "demokratik olmayan kadrolaşmalar" olarak görüyor ve AB standartlarına dönme iddiasıyla bu yapıları değiştirmeye çalışıyor.