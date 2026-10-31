Tutuklu Emir Sarıgül, cezaevinden adliyeye getirilerek savcılığa yeniden ifade verdi. Soruşturmada şirket ortaklıkları ve mali ilişkiler mercek altında.

1 MİLYAR EUROLUK FON

İki Alman vatandaşının şikâyetiyle başlayan soruşturmada, yurt içinde ve yurt dışında kurulan şirketler üzerinden kaynağı belirsiz yüksek miktardaki paranın aklanmasına yönelik işlemler gerçekleştirildiği öne sürülmüştü. Dosyada 80 milyon euro tutarında sözleşme düzenlendiği, 100 milyon euro tutarında havale işlemi gerçekleştirildiği, 1 milyar euro tutarındaki fonun kamu gücü ve nüfuzu kullanılarak kredi yoluyla yurt dışına çıkarılmasının vaat edildiği ve 1,5 milyon euro değerinde tekne satışı gerçekleştirildiği yönünde iddialar yer alıyordu. Dosyaya giren "A3M2LK48" kodlu gizli tanık beyanlarında Şişli Belediyesi'nin 15 yıllık Sarıgül dönemindeki dev imar rantı gün yüzüne çıkmıştı.

Gizli tanık; Kanyon AVM, Metrocity AVM, Maya Center ve Büyükdere Caddesi'ndeki rezidanslara rüşvet karşılığı verilen imar ve ruhsat izinleriyle milyar dolarlar elde edildiğini belirtmişti. Altınbaş ailesini kullandığını, 2008'deki evlilikle sisteme sokulan paraların 2019'daki boşanma sürecinde Süzer Plaza'da kurulan hakem heyeti kararıyla 600 milyon euro olarak Sarıgül'e geri aktarıldığını iddia etmişti.