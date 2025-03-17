Beşiktaş’ta Uduokhai’den kötü haber!

Beşiktaş, Konyaspor maçında sakatlanan Felix Uduokhai için bir açıklama yaptı.

Siyah-Beyazlılar Konyaspor maçında sakatlanan Felix Uduokhai'nin sağ ayak bileği tendonlarını sabitleyen bağ grubunda tam kat yırtık (inferior peroneal retinakulum) ve tendon grubunda pozisyon kaybı (peroneal tendon dislokasyonu) tespit edildiğini açıkladı.

Sakatlığı nedeniyle ameliyat olacak Uduokhai'nin en az 2 ay sahalardan uzak kalması bekleniyor. Yapılan açıkmada "Cerrahi tedavi planlamasına tarafımızca başlanmıştır" ifadeleri kullanıldı.