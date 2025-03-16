Barış Alper Yılmaz eski performansına geri döndü!

Galatasaray'da taraftarların son haftalardaki etkisiz oyunuyla eleştirdiği Barış Alper Yılmaz, Alanya ve Antalya maçlarında yaptığı asistlerle eski günlerine dönüş sinyali verdi.

Yıldız futbolcu Alanyaspor maçının ikinci yarısı ve oyundan çıkana kadar Antalya maçında gerçekleştirdiği kanat akınlarıyla rakip savunmacılara zor anlar yaşattı. Yıldız futbolcu son 2 lig maçındaki hırslı görüntüsüyle de taraftarların beğenisini kazandı.

Barış Alper, Antalya maçında yaptığı asistle de ligde bu sezon 13 gole katkıda bulundu ve 10 gol, 3 asistle kariyerinin en skorer sezonuna ulaştı.