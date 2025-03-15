Morata taraftarlardan tam not aldı!

Galatasaray'ın ara transfer döneminde Milan'dan satın alma opsiyonuyla kadrosuna kattığı Alvaro Morata Antalyaspor maçındaki performansıyla dikkat çekti.



Osimhen'e yaptığı asistle takımının 1-0 öne geçmesinde önemli rol oynayan İspanyol yıldız attığı şık penaltıyla da 2. gole imza attı ve 4-0'lık galibiyete 1 gol, 1 asistle katkıda bulundu. Tecrübeli golcü skor katkısının yanı sıra hücumdaki hırsıyla da Sarı- Kırmızılı taraftarlardan tam not aldı. Öte yandan 32 yaşındaki forvet ülkesinin 20 ve 23 Mart'ta Uluslar Ligi çeyrek finalinde Hollanda oynayacağı maçların kadrosunu da çağrıldı.

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