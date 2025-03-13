Beşiktaş’ın Arnavut yıldızı Ernest Muçi süre bulmakta zorlanıyor!

Beşiktaş'ın geçtiğimiz sezonun devre arasında Polonya ekibi Legia Varşova takımından 10 milyon Euro'ya kadrosuna kattığı Ernest Muçi geçen sezon aldığı süreleri bu sezon almakta zorlanıyor. 23 yaşındaki 10 numara geçtiğimiz sezonun devre arasında Beşiktaş'a transfer olduktan sonra oynadığı 17 karşılaşmanın, 11 tanesinde 90 dakika sahada kalmıştı.



Muçi bu sezon ise sahaya çıktığı 30 maçın sadece 3'ünde 90 dakika sahada kalabildi. Arnavut futbolcu ligde sadece Konyaspor ile oynanan 9. hafta maçında 90 dakika oynadı. Yıldız futbolcunun 90 dakika boyunca sahada kaldığı diğer maçlar ise UEFA Avrupa Ligi'ndeki Frankfurt ve Malmö karşılaşmalarıydı.



Norveçli teknik adam Solskjaer'in de sonradan oyuna sürmeyi tercih ettiği Muçi 30 maçta 6 gol, 3 asistlik performans sergiledi. Beşiktaş ile sözleşmesi 2027'ye kadar kontratı bulunan Muç'ye güncel verilere göre 12 milyon Euro değer biçiliyor.

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