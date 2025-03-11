PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Bugünkü Takvim Haberleri

Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer mağlubiyet sonrası açıklama!

Solskjaer,”Rakibimiz 10 kişiyken onlara şans vermemeliydik. Hayal kırıklığı yaşıyorum ama futbol böyle”dedi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :11 Mart 2025
Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer mağlubiyet sonrası açıklama!

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer, Gaziantep FK mağlubiyetinin ardından açıklamalarda bulundu. Norveçli teknik adam, "İkinci yarının başında şanslar yakaladık, ikinci golü atsak bir şeyler değişebilirdi ama duran toptan gol yedik. İkinci golü de kötü yedik. Rakibimiz 10 kişiyken onlara şans vermemeliydik. Hayal kırıklığı yaşıyorum ama futbol böyle. Bugün çok şey öğrendim. Hedefimize devam etmeliyiz. 6 maçtır kazanıyorduk, iyi bir süreçti ama önümüze bakmalıyız. Bunlar için futbolda gerçeğin kendisini gösterdiği anlar diyebiliriz" ifadelerini kullandı.

KALİTE SIKINTIMIZ VARDI
Solskjaer, "Bu maç içerisinde de davranış biçimimiz iyiydi. Son paslar, kalite anlamında sıkıntılarımız vardı. Karalarımızda defansif olarak da iyi kararlar vermedik, kötüydük. 2-0 olsa daha farklı olabilirdi, devam etmek ve öğrenmek zorundayız. Yapacağımız tek şey çalışmak" diye konuştu.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Teröristan planı çöp oldu! YPG teslim oldu | Abdi ABD’ye yalvardı İsrail’e yanladı Şam’a mecbur kaldı: İşte 8 maddelik anlaşma
Teklif TBMM’ye sunuldu: Emekliye her bayram 4 bin TL! Kime, ne kadar ve ne zaman ödeme yapılacak? Torbada neler var?
Takas Bank
Başkan Erdoğan’dan Suriye’deki provokasyona sert tepki! Muhalefete uyarı: Fitne ateşine odun taşınmamalı
ÖZEL | Trabzonspor’un yeni teknik direktörü Fatih Tekke! Trabzon’a geliyor
Jardel’i yakaladı Icardi’yi solladı! Galatasaray’ı ipten alan Osimhen tarih yazdı
Türk Telekom
Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu kaleme aldı: Ümidinizi kaybetmeyin
AK Parti TBMM’ye sundu: Emeklinin bayram ikramiyesi 4 bin TL’ye çıktı
Donald Trump Beyaz Saray’dan kovmuştu | Zelenskiy’den özür mektubu! ABD’li yetkili Değerli madenler anlaşması için tarih verdi
Gece-gündüz Rangers mesaisi! Jose Mourinho rövanş öncesi zafer planına çalışıyor
Dünya genelinde X’e erişim sorunu yaşandı! Elon Musk Siber saldırı altındayız dedi o ülkeyi suçladı
MHP lideri Devlet Bahçeli’den CHP’ye tepki DEM’e uyarı!
Müteahhidin temelinde yalan var! KKTC’de partileyen İmamoğlu İstanbul’da durumum yok dedi: Şaibeli diploma usulsüz geçişte ANAP torpili
Fenerbahçe’den 18’lik yıldıza kanca! Transferde dev rakip var
Kartal’ın serisi bitti! Beşiktaş - Gaziantep FK: 1-2 | MAÇ SONUCU
TÜSİAD üst yönetimi için hazırlanan iddianame kabul edildi: Hakim karşısına çıkacakları tarih belli oldu
Muhaberat artığı MOSSAD ajanı! Kim bu vitrin şebbihası Selim Narlı? Mektupla Netanyahu’ya yalvardı... Tek hayali Alevi özerk devleti
Ece Gürel’in başına ne geldi? Yakınları anlattı: Kadın çığlıkları duyduk! Baba gözyaşları içinde konuştu! Cadılık eğitimi alıyor muydu?
Usta Oyuncu Macit Koper’in acı günü! Kanserle mücadele eden hayat arkadaşı Hülya Koper’i kaybetti