Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer mağlubiyet sonrası açıklama!

Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer, Gaziantep FK mağlubiyetinin ardından açıklamalarda bulundu. Norveçli teknik adam, "İkinci yarının başında şanslar yakaladık, ikinci golü atsak bir şeyler değişebilirdi ama duran toptan gol yedik. İkinci golü de kötü yedik. Rakibimiz 10 kişiyken onlara şans vermemeliydik. Hayal kırıklığı yaşıyorum ama futbol böyle. Bugün çok şey öğrendim. Hedefimize devam etmeliyiz. 6 maçtır kazanıyorduk, iyi bir süreçti ama önümüze bakmalıyız. Bunlar için futbolda gerçeğin kendisini gösterdiği anlar diyebiliriz" ifadelerini kullandı.



KALİTE SIKINTIMIZ VARDI

Solskjaer, "Bu maç içerisinde de davranış biçimimiz iyiydi. Son paslar, kalite anlamında sıkıntılarımız vardı. Karalarımızda defansif olarak da iyi kararlar vermedik, kötüydük. 2-0 olsa daha farklı olabilirdi, devam etmek ve öğrenmek zorundayız. Yapacağımız tek şey çalışmak" diye konuştu.

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