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Rashica kendini aştı! Beşiktaş'ın Kosovalı yıldızı performansıyla dikkat çekiyor

Geçen sezon 41 maçta 5 gol, 7 asistle 12 gole katkı yapan Rashica bu sezon ise 30 maçta 4 gol, 9 asistle şimdiden 13 gole etki etti. Yıldız oyuncu kalan maçlarda bir gol veya asist yaparsa Türkiye’deki en skorer dönemini yaşayacak.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :10 Mart 2025
Rashica kendini aştı! Beşiktaş’ın Kosovalı yıldızı performansıyla dikkat çekiyor

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Beşiktaş'ın Kosovalı kanat oyuncusu bu sezonki performansıyla dikkat çekiyor. Geçen sezon başında Siyah-Beyazlı takıma transfer olan 28 yaşındaki futbolcu 41 maçta forma giymiş 5 gol, 7 asistle 12 gole katkıda bulunmuştu. Rashica bu sezon ise 30 maçta yaptığı 4 gol, 9 asistle 13 gole direkt katkı yapmayı başardı.

Geçen sezonki skor katkısını şimdiden geriden bırakan yıldız futbolcu ligde ve kupada 1 asist veya gol kaydetmesi durumunda Türkiye kariyerinde en çok skor katkısı yaptığı sezona ulaşmış olacak.

2022-23 sezonunda kiralık olarak Galatasaray forması giyen tecrübeli kanat oyuncusu Sarı-Kırmızılı takımda çıktığı 30 maçta 6 gol, 7 asistle 13 gole etki etmişti. Rashica, Solskjaer'in gelişi sonrası 3 gol, 4 asistlik performansla Siyah-Beyazlı takımın hücumda öne çıkan isimlerinden olmuştu.

KARTAL'IN KOZU OLDU
Rashica son maçlarda Rafa Silva ile birlikte Kartal'ın en önemli gol silahlarından biri.

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