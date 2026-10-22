Alihan Kuriş suç örgütüne yönelik soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde düzenlenen operasyonda gözaltına alınan şüphelilerden 19'u tutuklanırken, 5 şüpheli hakkında adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verildi.

ALİHAN KURİŞ SUÇ ÖRGÜTÜNE OPERASYON

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından Alihan Kuriş çıkar amaçlı suç örgütünün faaliyetlerine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında 19 Ekim 2026'da operasyon düzenlendi.

Operasyonda 38 şüpheli gözaltına alındı.

24 ŞÜPHELİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada, gözaltına alınan 38 şüpheliden 24'ünün mevcutlu olarak Başsavcılıkta hazır edildiği belirtildi.

Başsavcılık işlemlerinin ardından 24 şüpheli, Sulh Ceza Hâkimliğine sevk edildi.

19 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Hâkimlikçe yapılan değerlendirme sonucunda 19 şüphelinin tutuklanmasına karar verildi. Diğer 5 şüpheli hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulanmasına hükmedildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Cumhuriyet Başsavcılığımız koordinesinde; Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında, Alihan Kuriş çıkar amaçlı suç örgütü faaliyetleri kapsamında 19.10.2026 tarihinde gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınan 38 şüpheliden 24'ü mevcutlu olarak Başsavcılığımızda hazır edilmiş olup, Sulh Ceza Hâkimliğine sevk edilen 24 şüpheliden 19'u hakkında tutuklama, 5'i hakkında adli kontrol tedbiri uygulanması kararı verilmiştir."

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