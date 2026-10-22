İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay , esnaf ziyaretinde siyaset gündemine bomba gibi düşen değerlendirmelerde bulundu. AK Parti'ye geçiş süreci, Başkan Recep Tayyip Erdoğan hakkındaki çarpıcı sözleri ve İzmir için aldığı radikal hizmet kararlarıyla ilgili konuşan Tugay, İzmir'e hizmet sorumluluğu nedeniyle bir yol ayrımına geldiğini açıkladı.

İzmir Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği'ni ziyaret ederek esnaf odaları başkanlarıyla bir araya gelen İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, kent gündemi ve siyasi tercihlerine ilişkin ezber bozan ifadeler kullandı. Siyasi kutuplaşmanın dışında kaldığını vurgulayan Tugay, kente hizmet etme yolunda yaşadığı gelişmelerin kendisini bir dönüm noktasına getirdiğini belirtti.

"SİYASİ GELİŞMELER BENİ YOL AYRIMINA GETİRDİ"

Kendisindeki değişimin merak edildiğini ifade eden Tugay, şahsi duruşunun değişmediğini ancak çalışma planlarını gözden geçirdiklerini belirtti. İzmir için kurduğu hayallerin günden güne büyüdüğünü söyleyen Tugay, yol ayrımına geliş sürecini şu sözlerle özetledi:

"Durup dururken bu noktaya gelmedim. Bazı şeyler yaşadım. Bunların böyle olacağını önceden ben de bilmiyordum. Ülkemizdeki siyasi gelişmeler, şehre karşı sorumluluğumu yerine getiremez hâle getirince bir yol ayrımına gelmek zorunda kaldım. Kişi olarak bildiğiniz Cemil Tugay hiçbir şekilde değişmedi, değişebilmesi mümkün değil."