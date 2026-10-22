Cemil Tugay'dan AK Parti ve Başkan Erdoğan'a övgü: 100-200 yıl sonra da hizmetleriyle anılacak!
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, esnaf ziyaretinde siyaset gündemini sarsacak açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan'ı "son 25 yılın en güçlü siyasetçisi" olarak nitelendiren Tugay, yol ayrımına geldiğini belirterek su indirimi ve ulaşıma zam yapılmayacağı müjdesini verdi.
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, esnaf ziyaretinde siyaset gündemine bomba gibi düşen değerlendirmelerde bulundu. AK Parti'ye geçiş süreci, Başkan Recep Tayyip Erdoğan hakkındaki çarpıcı sözleri ve İzmir için aldığı radikal hizmet kararlarıyla ilgili konuşan Tugay, İzmir'e hizmet sorumluluğu nedeniyle bir yol ayrımına geldiğini açıkladı.
İzmir Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği'ni ziyaret ederek esnaf odaları başkanlarıyla bir araya gelen İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, kent gündemi ve siyasi tercihlerine ilişkin ezber bozan ifadeler kullandı. Siyasi kutuplaşmanın dışında kaldığını vurgulayan Tugay, kente hizmet etme yolunda yaşadığı gelişmelerin kendisini bir dönüm noktasına getirdiğini belirtti.
"SİYASİ GELİŞMELER BENİ YOL AYRIMINA GETİRDİ"
Kendisindeki değişimin merak edildiğini ifade eden Tugay, şahsi duruşunun değişmediğini ancak çalışma planlarını gözden geçirdiklerini belirtti. İzmir için kurduğu hayallerin günden güne büyüdüğünü söyleyen Tugay, yol ayrımına geliş sürecini şu sözlerle özetledi:
"Durup dururken bu noktaya gelmedim. Bazı şeyler yaşadım. Bunların böyle olacağını önceden ben de bilmiyordum. Ülkemizdeki siyasi gelişmeler, şehre karşı sorumluluğumu yerine getiremez hâle getirince bir yol ayrımına gelmek zorunda kaldım. Kişi olarak bildiğiniz Cemil Tugay hiçbir şekilde değişmedi, değişebilmesi mümkün değil."
BAŞKAN ERDOĞAN'A ÖVGÜ DOLU SÖZLER: "SON 25 YILA DAMGASINI VURDU"
Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile gerçekleştirdiği görüşmelere değinen Tugay, Erdoğan'ın İzmir'e olan ilgisini yakından gözlemleme fırsatı bulduğunu belirterek tarihi nitelikte açıklamalarda bulundu:
"Cumhurbaşkanı'mızı Türkiye'nin yetiştirdiği ama özellikle son 25 yılına damgasını vurmuş, en güçlü, birikimli, değerli siyasetçilerinden birisi olarak görüyorum. Bunun tersini zaten kimse söyleyemez. Bu, kendisinin çalışmasıyla, aklıyla, becerisiyle olmuştur ve 100-200 yıl sonra da kendisi eminim yaptığı iyi şeylerle, bu ülkeye yaptığı hizmetlerle anılacaktır."
Erdoğan'ın çalışkan, idealist, iyi yürekli ve milletine özen gösteren bir lider olduğunu vurgulayan Tugay, kentin kronikleşmiş sorunlarını çözmek adına bakanlıklarla hızlı ve kalıcı adımlar atmak için temaslarını sürdürdüğünü ifade etti.
İZMİRLİLERE İKİ MÜJDE: SU TARİFESİNE İNDİRİM, ULAŞIMA ZAM YOK!
Ziyarette İzmirli vatandaşları yakından ilgilendiren ekonomik müjdeler de veren Cemil Tugay, su fiyatlarında belirgin bir indirim yapacaklarını ve toplu taşımaya zam yapmayacaklarını açıkladı.
SU FİYATLARINDA İNDİRİM GELİYOR
Su faturalarında hissedilir bir fark yaratacak yeni indirimli tarifeyi önümüzdeki Meclis oturumuna getireceğini açıklayan Tugay, İzmir halkının daha uygun fiyatlı suya erişeceğini söyledi.
TOPLU TAŞIMAYA ZAM YOK
İzmir'in Türkiye'de toplu taşımanın en ucuz olduğu kent olduğunu hatırlatan Tugay, önümüzdeki yıl ulaşıma hiçbir zam yapılmayacağını, aksine indirim çeşitleriyle hizmeti daha ekonomik hale getireceklerini müjdeledi.
İzmir'in çözülmesi gereken kronik sorunları için Ankara'da mücadele edeceğini vurgulayan Tugay, kentin bu dönemde daha önce tanıklık etmediği olumlu gelişmelere sahne olacağını sözlerine ekledi.
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