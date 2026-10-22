Başkan Erdoğan ile Kanada Lideri Carney'den Ankara manzarası eşliğinde balkon sohbeti!
Türkiye'ye resmi ziyarette bulunan Kanada Başbakanı Mark Carney, Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından Külliye'de törenle karşılandı. İki liderin görüşmelerinin ardından Külliye balkonunda gerçekleştirdiği sohbet dikkat çekti. Erdoğan'ın Ankara manzarasını Carney'e gösterdiği, Kanadalı liderin ise anlatılanları ilgiyle takip ettiği anlar kameralara yansıdı.
Türkiye'yi resmi bir ziyaretle gelen Kanada Başbakanı Mark Carney, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde törenle karşılandı.
Törende, tarihteki 16 Türk devletini temsil eden bayraklar ve askerler yer alırken, onuruna 21 pare top atışı gerçekleştirildi.
Kanada Başbakanı Carney, Muhafız Alayı Tören Kıtası'nı "Merhaba asker" diyerek selamladı. Karşılamanın ardından iki lider, ülkelerinin heyetlerini birbirlerine takdim etti.
KÜLLİYE BALKONUNDA GÖRÜŞME SONRASI SOHBET
Liderler, baş başa ve heyetler arası gerçekleştirdikleri kritik görüşmelerin ardından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin balkonuna çıkarak bir süre sohbet etti.
Ziyarete ait karelerde, Başkan Erdoğan'ın balkondan başkentin manzarasını ve çevredeki yapıları elini uzatarak Kanada Başbakanı Carney'e gösterdiği görüldü.
Kanada Başbakanı Carney'in ise Başkan Erdoğan'ın bu anlatımını ve açıklamalarını oldukça ilgili ve dikkatli bir şekilde takip etmesi objektiflere yansıdı.