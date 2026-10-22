Kanada Başbakanı Mark Carney'in Başkan Erdoğan'ı dikkatle dinlemesi kameralara yansıdı. (Foto: AA)

Kanada Başbakanı Carney'in ise Başkan Erdoğan'ın bu anlatımını ve açıklamalarını oldukça ilgili ve dikkatli bir şekilde takip etmesi objektiflere yansıdı.

Mark Carney

Recep Tayyip Erdoğan