Millî Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) çocukların pedagojik, akademik ve kişisel gelişimlerini korumak adına küresel sosyal medya devi Meta 'ya dava açmaya hazırlanması, dijital güvenlik ve eğitim camiasında geniş yankı uyandırdı. Sosyal Medya ve Dijital Güvenlik Eğitim Araştırma Merkezi (SODİMER) Başkanı Prof. Dr. Levent Eraslan, bakanlık düzeyinde ilk olma özelliği taşıyan bu tarihi girişimle ilgili değerlendirmelerde bulundu.

SODİMER Başkanı Prof. Dr. Levent Eraslan. (Foto: Takvim Foto Arşivi)

"BAKAN YUSUF TEKİN'İN AÇIKLAMASI ÖNEMLİ BİR EŞİKTİR"

MEB'in Meta'ya dava açma hazırlığını kamu hukuku ve çocuk hakları açısından dönüm noktası olarak niteleyen Prof. Dr. Levent Eraslan, Bakan Tekin'in vizyonuna ve hayata geçirdiği projelere dikkat çekerek şunları kaydetti:

"Ben bu açıklamayı, çocukların dijital güvenliği konusunda sorumluluğun yalnızca ailelere ve öğretmenlere yüklenemeyeceğini gösteren önemli bir eşik olarak değerlendiriyorum.

Çünkü bugün çocuklarımızı okulda korumaya çalışıyoruz, ancak okuldan çıktıklarında, ellerindeki telefonlarla dünyanın en güçlü algoritmalarının karşısına geçiyorlar.

Öğretmen çocuğa rehberlik ediyor, aile onu korumaya çalışıyor ama karşılarında milyarlarca kullanıcının davranışlarını analiz eden, onların dikkatini ölçen ve ekranda daha uzun süre kalmalarını sağlayan küresel teknoloji şirketleri var. Özellikle yapay zekanın da güçlü bir şekilde sürece dahil olması algoritmaları öngörülmez bir şekilde güçlendirmiştir.

Millî Eğitim Bakanı Sayın Yusuf Tekin'in 22 Ekim 2026 tarihli açıklamasında, Bakanlığın Meta'ya karşı hukuki süreç başlatmayı düşündüğünü belirtmesi bu açıdan önemlidir. Aynı zamanda bu dava süreci kamusal bağlamda bir ilk olma özelliğini de taşımaktadır.

Sayın bakan çocukların dijital dünyada korunaklı olarak Üretici ve bilinçli olmalarına dönük bir çok yeni projede hayata geçirmiştir"

Eraslan, MEB'in başlattığı bu sürecin "Çocuğun üstün yararı, ticari kazanç hesaplarının gerisinde bırakılamaz" mesajını küresel teknoloji devlerinin yüzüne çarptığını ifade etti.