İzleme Kurulunun önümüzdeki günlerde kurulacağını belirten Kurtulmuş ʺHer şey kendi yolunda tıkır tıkır işliyorʺ dedi (Foto: AA)







"İZLEME KURULUNU ÖNÜMÜZDEKİ GÜNLERDE KURARIZ"



Mecliste grubu bulunan AK Parti, Yeni Parti, MHP, DEM Parti, CHP ve Yeni Yol liderleriyle bir araya gelmesi beklenen TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ise "Milletin tamamı adına Meclis bütün partileriyle bu süreci yönetecek. Tabii ki bunun doğal bir sonucu olarak yasanın gerektirdiği İzleme Kurulu kurulacak. Önümüzdeki günlerde bu kurulu kurarız. Her şey kendi yolunda tıkır tıkır işliyor. Hiçbir şey geç kalmıyor. Böylesi önemli bir konuda herkes üzerine düşen sorumluluğu yerine getirsin, kimse bir diğerine ödev vermeye kalkmasın" açıklamasında bulundu.

"ÜÇÜNCÜ BİR GÖZ YOK"



Kurtulmuş'un sürece ilişkin açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:



Bir taraftan örgütün silahsızlanması, fesih sürecinin devam ettiği ve bir taraftan da sürecin özellikle uygulamada nasıl seyredeceğine ilişkin oluşturulan üst kurulun çalışmalarına devam etmesi planlandığı gibi gidiyor. Bunun bir ayağı da TBMM'dir. Biz başından itibaren bir iddia da bulunuyoruz; bu model özgün bir modeldir ve Türkiye modelidir. Bu modelin nasıl işlediği, sürecin nasıl yönetildiğine ilişkin asla dışarıdan bir göz olmayacak, 3'üncü bir göz işin içerisine müdahil olamayacaktır.