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Süreç tıkır tıkır! Terörsüz Türkiye İzleme Kurulunda son viraj... Kasım sonu "Kandil" sönüyor

Terörsüz Türkiye süreci rayında gidiyor. Son olarak Metina'da 4 noktayı boşaltan PKK/KCK'nın silahları teslim edip Kandil'i boşaltması için kasım sonu işaret ediliyor. Bilindiği üzere MGK da aynı tarihlerde toplanacak. Bir yandan da gözler Meclis çatısı altında kurulacak olan İzleme Kurulunda. Mezkur kurulun, önümüzdeki günlerde kurulması planlanıyor. Örgüt mensuplarının silah, mühimmat, patlayıcı madde, drone ve haberleşme araçları kayıt altına alınacak. Bu kapsamda Takvim, PKK'nın Irak'ta silah bırakacağı noktaları açıklıyor.

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Süreç tıkır tıkır! Terörsüz Türkiye İzleme Kurulunda son viraj... Kasım sonu "Kandil" sönüyor

Terörsüz Türkiye sürecini selamete erdirmek için çalışmalar aralıksız sürüyor.

Çerçeve Yasa ile birlikte en kritik viraj aşıldı. Şimdi gözler PKK'nın silahları teslim edip Kandil'i boşaltmasına çevrildi. Silah bırakma için kasım sonu işaret edilirken, PKK/KCK Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesinde bulunan Hebat, Yajk, Sabri ve Sason isimli 4 barınma alanını 8 Ekim 2026 itibarıyla boşalttı.

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Terör örgütünün kendini feshedip silah bırakma sürecini takip etmek için İzleme Komisyonu oluşturulması Çerçeve Yasa ile hükme bağlanmıştı. Bu kapsamda İzleme Komisyonu için hazırlıklar hızlanıyor.

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8 Ekim'de AK Parti Grubu ile DEM Parti İmralı Heyeti "İzleme Komisyonu" gündemiyle bir araya geldi.

İzleme Kurulunun önümüzdeki günlerde kurulacağını belirten Kurtulmuş ʺHer şey kendi yolunda tıkır tıkır işliyorʺ dedi (Foto: AA)İzleme Kurulunun önümüzdeki günlerde kurulacağını belirten Kurtulmuş ʺHer şey kendi yolunda tıkır tıkır işliyorʺ dedi (Foto: AA)



"İZLEME KURULUNU ÖNÜMÜZDEKİ GÜNLERDE KURARIZ"

Mecliste grubu bulunan AK Parti, Yeni Parti, MHP, DEM Parti, CHP ve Yeni Yol liderleriyle bir araya gelmesi beklenen TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ise "Milletin tamamı adına Meclis bütün partileriyle bu süreci yönetecek. Tabii ki bunun doğal bir sonucu olarak yasanın gerektirdiği İzleme Kurulu kurulacak. Önümüzdeki günlerde bu kurulu kurarız. Her şey kendi yolunda tıkır tıkır işliyor. Hiçbir şey geç kalmıyor. Böylesi önemli bir konuda herkes üzerine düşen sorumluluğu yerine getirsin, kimse bir diğerine ödev vermeye kalkmasın" açıklamasında bulundu.

"ÜÇÜNCÜ BİR GÖZ YOK"

Kurtulmuş'un sürece ilişkin açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

Bir taraftan örgütün silahsızlanması, fesih sürecinin devam ettiği ve bir taraftan da sürecin özellikle uygulamada nasıl seyredeceğine ilişkin oluşturulan üst kurulun çalışmalarına devam etmesi planlandığı gibi gidiyor. Bunun bir ayağı da TBMM'dir. Biz başından itibaren bir iddia da bulunuyoruz; bu model özgün bir modeldir ve Türkiye modelidir. Bu modelin nasıl işlediği, sürecin nasıl yönetildiğine ilişkin asla dışarıdan bir göz olmayacak, 3'üncü bir göz işin içerisine müdahil olamayacaktır.

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TAKVİM GÜNLER ÖNCE YAZDI... MHP KASIM SONUNU İŞARET ETTİ

Takvim.com.tr, sahadan gelen veriler ışığında öne çıkan tarihin kasım sonu olduğunu okurlarına aktarmıştı. MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız da kasım ayı sonunu işaret etti.

KURUCU KADRO VE YÖNETİCİLER KAPSAM DIŞI!

Yaklaşık 2 bin 800 kişinin yasadan yararlanacağını belirten Yıldız, örgütün kurucu kadrosu ile üst düzey yöneticilerinin kapsam dışında kalacağını söyledi.

PKK'nın silah bırakma ve mağaraları boşaltma takvimi için kasım ayının sonu işaret ediliyor (Foto: Takvim Fotoğraf Arşivi)PKK'nın silah bırakma ve mağaraları boşaltma takvimi için kasım ayının sonu işaret ediliyor (Foto: Takvim Fotoğraf Arşivi)

SİLAHLAR ENVANTERE KAYDEDİLECEK

Örgüt mensuplarının beraberinde getirdikleri silah, mühimmat, patlayıcı madde, drone ve haberleşme araçları kayıt altına alınarak Irak'ta belirlenen uygun yerlerde teslim edilecek.

Devletin ilgili birimlerinde bu teslimat oranının yüzde 80 seviyesinde olması gerektiği üzerinde duruluyor.

PKK'nın IKBY'de silah bırakacağı noktalar belli oldu (Foto: Takvim Fotoğraf Arşivi)PKK'nın IKBY'de silah bırakacağı noktalar belli oldu (Foto: Takvim Fotoğraf Arşivi)

TAKVİM AÇIKLIYOR: PKK'NIN SİLAH BIRAKACAĞI NOKTALAR

PKK'lıların silahlarını teslim edeceği noktalar da belli oldu.

Takvim'in bölgedeki kaynaklarından edindiği bilgilere göre, Duhok'a bağlı Amediye ilçesi ile Kani Masi bölgesinde, Erbil'in Binar ve Koye ilçelerinde, Süleymaniye'nin Ranya ve Seyid Sadık beldelerinde silahlar teslim alınacak.

Teslim edilen tüm silahlar resmi bir envantere kaydedilecek.

Sürecin ilerleyen aşamalarında yasadan yararlanarak Türkiye'ye dönecek örgüt mensuplarının topluma entegrasyonu için eğitim ve ekonomi başta olmak üzere çeşitli alanlarda programlar yürütülmesi hedefleniyor.

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