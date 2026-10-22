ABD Başkanı Donald Trump. (Foto: İHA)

Drop Site News'e konuyla ilgili yazılı açıklama yapan Beyaz Saray Sözcü Yardımcısı Anna Kelly, Başkan Donald Trump'ın önceki açıklamasını yineledi.

Kelly, "ABD, ara seçimlerden önce hiçbir zaman İran'a saldırmayacaktır." ifadesini kullandı, ancak İsrail'in İran'a yönelik saldırı ihtimali konusunda bir yorum yapmadı.

ABD Başkanı Trump, konuyla ilgili önceki hafta yaptığı açıklamada, 3 Kasım'dan önce İran'a herhangi bir şekilde saldırmayacaklarını belirtmişti.