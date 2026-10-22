ABD ve İsrail İran'a saldıracak mı? Beyaz Saray'dan dikkat çeken 3 Kasım 2026 açıklaması
ABD ile İsrail’in İran’a yönelik olası saldırı ihtimali gündemdeki yerini korurken, Beyaz Saray’dan dikkat çeken bir açıklama geldi. Beyaz Saray Sözcü Yardımcısı Anna Kelly, ABD’nin ara seçimlerden önce İran’a saldırmayacağını belirtirken, İsrail’in olası saldırı planlarına ilişkin yorum yapmadı. ABD Başkanı Donald Trump da daha önce yaptığı açıklamada, 3 Kasım’dan önce İran’a saldırmayacaklarını ifade etmişti.
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ABD merkezli Drop Site News adlı haber platformu, ABD ile İsrail'in yakın zamanda İran'a saldırı ihtimaline ilişkin yayımladığı haberinde, son gelişmeleri değerlendirdi.
Drop Site News'e konuyla ilgili yazılı açıklama yapan Beyaz Saray Sözcü Yardımcısı Anna Kelly, Başkan Donald Trump'ın önceki açıklamasını yineledi.
Kelly, "ABD, ara seçimlerden önce hiçbir zaman İran'a saldırmayacaktır." ifadesini kullandı, ancak İsrail'in İran'a yönelik saldırı ihtimali konusunda bir yorum yapmadı.
ABD Başkanı Trump, konuyla ilgili önceki hafta yaptığı açıklamada, 3 Kasım'dan önce İran'a herhangi bir şekilde saldırmayacaklarını belirtmişti.
Ebru Bektaş Takvim.com.tr Dünya