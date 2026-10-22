Sosyal medyanın çocuklar üzerindeki tahribatı küresel bir toplumsal krize dönüşürken, İngiltere'den tüm dünyayı alarma geçiren bir açıklama geldi.

İletişim Düzenleme Kurumu (Ofcom), yürürlüğe giren ağır yasalara rağmen son 9 ayda çocukların zararlı içeriklerle karşılaşma oranının düşmediğini duyurdu. Beden utandırma ve depresyonu yasal olarak engellemek için harekete geçen Ofcom, TikTok hakkındaki soruşturmayı derinleştirdi. Alınan sert kararlar, dijital evrenin aileler ve toplum üzerinde yarattığı derin kaygıyı bir kez daha gözler önüne serdi.

Ebeveynlerin çocuklarını korumada çaresiz kaldığı, algoritmaların ise genç zihinleri her geçen gün daha fazla manipüle ettiği dijital çağda, İngiltere modeli radikal bir safhaya geçti. Ofcom'un yayımladığı tarihi 63. Madde Raporu, meselenin basit bir içerik denetimi değil, toplumun zihinsel sağlığını koruma mücadelesi olduğunu kanıtlıyor.