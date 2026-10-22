Çocuklarımız tehdit altında, yasa çıktı ama engelleyemedi! Ofcom açıkladı: 9 ayda zararlı içerik oranları düşmedi
Sosyal medyanın çocuklar üzerindeki yıkıcı etkisi toplumsal bir krize dönüşürken İngiltere'den Ofcom resti geldi. Yasaya rağmen 9 ayda zararlı içeriklerin azalmadığını açıklayan Ofcom, beden utandırma ve depresyonu en üst seviyeden yasaklama kararı alıp TikTok soruşturmasını derinleştirdi.
Sosyal medyanın çocuklar üzerindeki tahribatı küresel bir toplumsal krize dönüşürken, İngiltere'den tüm dünyayı alarma geçiren bir açıklama geldi.
İletişim Düzenleme Kurumu (Ofcom), yürürlüğe giren ağır yasalara rağmen son 9 ayda çocukların zararlı içeriklerle karşılaşma oranının düşmediğini duyurdu. Beden utandırma ve depresyonu yasal olarak engellemek için harekete geçen Ofcom, TikTok hakkındaki soruşturmayı derinleştirdi. Alınan sert kararlar, dijital evrenin aileler ve toplum üzerinde yarattığı derin kaygıyı bir kez daha gözler önüne serdi.
Ebeveynlerin çocuklarını korumada çaresiz kaldığı, algoritmaların ise genç zihinleri her geçen gün daha fazla manipüle ettiği dijital çağda, İngiltere modeli radikal bir safhaya geçti. Ofcom'un yayımladığı tarihi 63. Madde Raporu, meselenin basit bir içerik denetimi değil, toplumun zihinsel sağlığını koruma mücadelesi olduğunu kanıtlıyor.
Rapordaki çarpıcı veriler ve TikTok'a yönelik atılan resmi adımlar, sosyal medya devleri üzerindeki denetimlerin yeni bir safhaya geçtiğini gösteriyor.
1. HAMLE: TARİHİ İÇERİK RAPORU: "9 AYDA ZARARLI İÇERİKLER DÜŞMEDİ"
Ofcom'un İçişleri Bakanlığına (Secretary of State) sunduğu rapor, Temmuz 2025'te yürürlüğe giren çocuk güvenliği yükümlülüklerinin ilk 9 aylık bilançosunu ortaya koydu:
ZARARLI İÇERİK ORANI DEĞİŞMEDİ
Güvenlik kurallarının uygulanmaya başlamasından bu yana geçen süreçte, çocukların çevrimiçi ortamda zararlı içeriklerle karşılaşma oranında anlamlı veya belirgin bir düşüş kaydedilmedi.
BEDEN DAMGALAMA VE DEPRESYONA YASAL KIRMIZI ÇİZGİ
Ofcom, daha önce "belirlenmemiş içerik" (NDC) statüsünde takip ettiği "beden damgalama" (body stigma - vücut tiplerini ve fiziksel özellikleri utandıran/aşağılayan içerikler) ve "depresyon" (çaresizlik, umutsuzluk ve depresyonu özendiren/teşvik eden içerikler) kategorilerinin, yasadaki en yüksek koruma seviyesi olan "Öncelikli Zararlı İçerik" (Priority Content) listesine eklenmesini hükümete resmen önerdi.
PORNOGRAFİK İÇERİK DETAYI VE "BUZDAĞI" UYARISI
Platformlar tarafından sağlanan verilerde en çok işlem yapılan ve müdahale edilen kategorinin pornografik içerikler olduğu görüldü. Ancak Ofcom, bu verilerin yalnızca platformlarca tespit edilip işlem gören içerikleri yansıttığını, internetteki gerçek yaygınlık düzeyini kesinlikle göstermediğini belirterek tablonun buz dağının görünen yüzü olabileceğine dikkat çekti.
2. HAMLE: TİKTOK'A BİLGİ VE BELGE İNCELEMESİ
Ofcom'un gün içinde attığı ikinci kritik adım ise popüler video platformu TikTok'a yönelik yürütülen çocuk güvenliği soruşturmasını derinleştirmek oldu.
TOPLULUK KURALLARI MERCEK ALTIND
Ofcom, TikTok'un topluluk kurallarında (Community Guidelines) yaptığı son değişiklikleri, halihazırda devam eden çocuk güvenliği soruşturması kapsamında incelemeye aldı.
Düzenleyici kurum, yasal yetkilerini kullanarak TikTok'tan kural değişikliklerine ve çocuk koruma mekanizmalarına ilişkin resmi bilgi ve belge talebinde bulundu.
SORUŞTURMA AÇIK SÜRÜYOR
Ofcom yetkilileri, mevcut aşamada TikTok hakkında verilmiş henüz resmi bir ihlal kararı bulunmadığını, inceleme ve soruşturma sürecinin titizlikle sürdürüldüğünü bildirdi.
TEKNİK MÜCADELE SÜRÜYOR: TABLONUN VAHAMETİ VE DİJİTAL SAVAŞIN GELECEĞİ
Ofcom'un sunduğu veriler, dijital evrenin çocuklar açısından taşıdığı tehlikeli boyutları ve verilen mücadelenin zorluğunu gözler önüne seriyor. Ağır yaptırımlara ve çıkarılan sert yasalara rağmen dev algoritmaların çocukların karşısına zararlı materyalleri çıkarmaya devam etmesi, tablonun vahametini bir kez daha kanıtlıyor.
Hiçbir teknik sistemin veya yasal çerçevenin arka kapıları tamamen kapatmayı tek başına garanti edemeyeceği bilinse de, İngiltere'nin ortaya koyduğu bu kararlı tutum, dijital devlere karşı tarihin kapsamlı çocuk koruma savaşılarından birinin başlatıldığını gösteriyor.