Çalımbay hasreti bitirdi: Sivasspor, Göztepe’yi 3-1’lik skorla mağlup etti!

Süper Lig'de düşme hattında bulunan ve Rıza Çalımbay'ı takımın başına getiren Sivasspor, şanssızlıklar yaşadığı maçta Göztepe'yi 3-1 mağlup etti.

Göztepe'nin golünü 33'te Kuryu Matsuki kaydetti. 43'te savunma oyuncusu Koray Günter'in kırmızı kart gördüğü Göztepe, ilk yarıyı 1-0 önde kapattı. İkinci yarı 48'de Charisis ile durumu 1-1 yapan Sivasspor, 66 ve 77'de Bekir'in golleriyle maçı 3-1 kazandı.

MANAJ VE SIMIC HASTANELİK OLDU

Sivasspor'da Manaj, yaşadığı sakatlık sonrası hastaneye kaldırıldı. Arnavut golcü 3. dakikada Koray Günter ile çarpışmıştı. Manaj'ın yerine oyuna giren Veljko Simic de 28. dakikada sakatlanarak hastaneye kaldırıldı. İki ismin sağlık durumlarının iyi olduğu açıklandı.