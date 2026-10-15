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Tek hedef 3 puan! KuPS Kuopio - Trabzonspor Konferans Ligi maçı CANLI

Trabzonspor, UEFA Konferans Ligi'nin ilk haftasında Finlandiya temsilcisi KuPS Kuopio'ya konuk oluyor. Thomas Reis yönetiminde üst üste iki galibiyet alan bordo-mavililer, Avrupa kupalarında 6 maçlık kazanamama serisini sona erdirmeyi hedefliyor. Karşılaşmayı takvim.com.tr'den canlı takip edebilirsiniz.

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Tek hedef 3 puan! KuPS Kuopio - Trabzonspor Konferans Ligi maçı CANLI

UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Ferencvaros'a elenerek yoluna Konferans Ligi'nde devam eden Trabzonspor, lig aşamasındaki ilk maçına çıkıyor.

Finlandiya'nın Tampere kentindeki Tammelan Stadı'nda oynanan karşılaşma, TSİ 19.45'ten itibaren TRT 1'den canlı yayınlanıyor.

Mücadeleyi Maltalı hakem Ishmael Barbara yönetiyor. Barbara'nın yardımcılıklarını Luke Portelli ve Duncan Spencer üstleniyor.

CANLI TAKİP

KuPS Kuopio - Trabzonspor maçını takvim.com.tr'den canlı takip edebilirsiniz.

Tek hedef 3 puan! KuPS Kuopio - Trabzonspor Konferans Ligi maçı CANLI-2

İLK 11'LER

KuPS Kuopio: Kreidl, Puukko, Nuhu, Lötjönen, Kujasalo, Pasanen, Pennanen, Luyeye-Lutumba, Eskesen, Armah, Parzyszek.

Trabzonspor: Onana, Mendy, Samet, Benjamin, Salah, Ozan, Pina, Onuachu, Cenk, Melih, Aral

GOL

KUPS KUOPIO 0-1 TRABZONSPOR: ONUACHU


KUPS KUOPIO 0-2 TRABZONSPOR: SALAH



KUPS KUOPIO 0-3 TRABZONSPOR: DJU


Tek hedef 3 puan! KuPS Kuopio - Trabzonspor Konferans Ligi maçı CANLI-3
TRABZONSPOR REIS İLE SERİYİ SÜRDÜRMEK İSTİYOR

Teknik direktör Thomas Reis'in göreve gelmesinin ardından Süper Lig'de çıkış yakalayan Trabzonspor, Galatasaray'ı sahasında 4-0, Samsunspor'u ise deplasmanda 3-0 mağlup etti.

Bordo-mavililer, KuPS karşısında da kazanarak üst üste üçüncü resmi maçından galibiyetle ayrılmayı amaçlıyor.

Tek hedef 3 puan! KuPS Kuopio - Trabzonspor Konferans Ligi maçı CANLI-4
Alman teknik adam yönetimindeki ilk Avrupa sınavına çıkacak Trabzonspor, kıtadaki galibiyet hasretini de bitirmek istiyor.

Son Avrupa galibiyetini 1 Ağustos 2024'te Ruzomberok karşısında 1-0'lık skorla alan Karadeniz ekibi, sonraki 6 karşılaşmada 4 yenilgi ve 2 beraberlik yaşadı.

Tek hedef 3 puan! KuPS Kuopio - Trabzonspor Konferans Ligi maçı CANLI-5
TRABZONSPOR'DA EKSİKLER VE KADRO DURUMU

Trabzonspor'da Nweiwu ve Cabral, kırmızı kart cezaları nedeniyle KuPS karşısında forma giyemiyor.

Sakatlıkları bulunan Okay Yokuşlu ile genç kaleci Onuralp Çevikkan da mücadelede görev yapamıyor.

Tek hedef 3 puan! KuPS Kuopio - Trabzonspor Konferans Ligi maçı CANLI-6
Süper Lig'de yabancı oyuncu kontenjanı nedeniyle forma giyemeyen Mendy ve Bouchouari ise Avrupa kupalarında kadroda yer alabiliyor.

Bordo-mavililerde kart cezası ve sakatlığı bulunan Malinovskyi'nin yerine Melih Kabasakal, UEFA listesine dahil edilmişti.

Tek hedef 3 puan! KuPS Kuopio - Trabzonspor Konferans Ligi maçı CANLI-7

AVRUPA KUPALARINDA 158. MAÇ

Trabzonspor, KuPS Kuopio karşılaşmasıyla Avrupa kupalarındaki 158. maçına çıkacak. Bordo-mavililer, bugüne kadar oynadığı 157 müsabakada 56 galibiyet, 39 beraberlik ve 62 mağlubiyet aldı. Karadeniz temsilcisi, bu karşılaşmalarda 194 gol atarken kalesinde 214 gol gördü.

Avrupa kupalarına ilk kez 1976-1977 sezonunda katılan Trabzonspor, Şampiyon Kulüpler Kupası ve Şampiyonlar Ligi'nde 30, UEFA Kupası ve Avrupa Ligi'nde 99, Kupa Galipleri Kupası'nda 12, Intertoto Kupası'nda 8 ve Konferans Ligi'nde 8 karşılaşmaya çıktı.

Öte yandan KuPS Kuopio, kendi stadının UEFA kriterlerini karşılamaması nedeniyle Avrupa kupası maçlarını yaklaşık 300 kilometre uzaklıktaki Tampere kentinde oynuyor. Trabzonspor'un mücadele edeceği 8 bin seyirci kapasiteli Tammelan Stadı'nın zemini suni çimden oluşuyor.

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