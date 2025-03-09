Trabzonspor yönetimi kötü gidişi masaya yatırdı!

Trabzonspor'un, Hatayspor önünde aldığı 2-1'lik yenilgi büyük bir şok etkisi yaşattı. Karşılaşmadan sonra Başkan Ertuğrul Doğan ve yöneticiler statta bir toplantı gerçekleştirerek durum değerlendirmesi yaptı.

Yenilginin nedenleri ortaya konurken Teknik Direktör Şenol Güneş'in durumunun da masaya yatırıldığı gelen bilgiler arasında. Başkan Doğan'ın yöneticilere tek tek fikirlerini sorduğu öne sürülürken nasıl bir yol haritasının izleneceği merak konusu oldu. Bordo- Mavili yönetimin bu hafta içinde önemli kararlar alabileceği gelen bilgiler arasında.