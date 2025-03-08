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Nisanda operasyon başlıyor: Serdal Adalı Solskjaer ve Eduard Graf takımın yol haritasını belirledi!

Beşiktaş’ta Başkan Serdal Adalı; Teknik Direktör Solskjaer ve Futbol Direktörü Graf bir zirve gerçekleştirdi. Toplantıda kanat, bek ve forvet bölgelerine sezon bitiminde transfer yapılacağı ve listedeki futbolcularla nisan ayında görüşmelere başlanacağı kararı alındı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :08 Mart 2025
Nisanda operasyon başlıyor: Serdal Adalı Solskjaer ve Eduard Graf takımın yol haritasını belirledi!

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Yaz dönemi transfer planlamasına şimdiden başlayan Beşiktaş'ta Başkan Serdal Adalı, Teknik Direktör Solskjaer ve Futbol Direktörü Eduard Graf ile bir toplantı yaptı. Bu toplantıda transfer listesinde yer alan oyuncularla nisan ayında temasa geçileceği kararı alındı. Siyah Beyazlılar'ın öncelikli hedefi kanat bölgesine takviye yapmak.

5 TRANSFER DÜŞÜNÜLÜYOR
Sezon başından bu yana özellikle kanatlardan oyun kurma ve oyun açma konusunda sıkıntılar yaşayan Beşiktaş, iki kanat oyuncunu kadrosuna dahil etmek istiyor. Kartal'da başka bir öncelik ise sol bek olarak öne çıkıyor. Arthur Masuaku'nun sözleşmesinin sezon sonu bitmesinden dolayı bu bölgeye transfer yapılması bekleniyor.

Ayrıca savunma ve hücumda istikrarlı bir görüntü sergileyen sağ bek profilleri de yakından takip ediliyor. Son olarak Ciro Immobile'nin yıl bitiminde takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılırken Solskjaer'in kaliteli bir santrfor istediği ifade ediliyor.

HEDEF REALİST POLİTİKA
Norveçli çalıştırıcı geçtiğimiz günlerde transferle ilgili "Sakat oyuncular var. Giden oyuncular var ve realist davranmak zorundayız. Oyuncu arıyoruz. Kulüp daha önce çok fazla para harcadı. Bu yüzden akıllı olmalıyız. Doğru oyuncuları buraya getirmeliyiz. Planlarımız doğrultusunda bir şeyler olacak" ifadelerini kullanmıştı.

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