İstanbul'da taksi çilesine Singapur aşısı: Kademeli olarak hayata geçiyor | Ekstra komisyona son

Sisteme ilişkin örnek veren Dalcı, "Bostancı'dan taksi yolcu aldı, Bakırköy'e gittiyse Bakırköy'deki en yakın taksi durağına otomatikman sıraya girecek. Tamamen otomasyon, bilgisayar ortamında bu yönlendirmeler yapılacak. Çağrı geldiği zaman müşteri talebi oluştuğu zaman Bakırköy'deki en yakın taksi durağından iş verilecek. O arkadaş Şişli'ye gittiği zaman Şişli'deki en yakın taksi durağına sisteme sıraya girecek." dedi.

Sistemin tüm şehre yayılacağı en kritik aşama olan üçüncü faza ilişkin bilgi veren Dalcı, otomasyonun nasıl işleyeceğini şu örnekle anlattı:

Sistemin kademeli olarak devreye alınacağını açıklayan Dalcı, planlanan üç aşamalı olacağını belirterek, "Şimdi biz bunu üç faz olarak planladık. Birinci fazımız hem taksi duraklarını sisteme entegre edeceğiz hem de normal araçları sisteme entegre edeceğiz. İkinci aşamada tamamen taksi duraklarından havuz sistemi mantığıyla araçları çalıştıracağız." dedi.

62 MİLYON LİTRE YAKIT TASARRUFU Uygulamanın hayata geçmesiyle birlikte ekonomiye olası katkıyı da paylaşan Dalcı, "Bunun matematiksel olarak hesaplamaları da şu: Biz %48 verimliliği %90 seviyelerine çıkartırsak İstanbul'da yıllık 62 milyon litre yakıt tasarrufu elde etmiş oluyoruz ki bu ülkemiz için çok pozitif manada ciddi bir ekonomik kazanım oluyor." dedi.

Dalcı şunları söyledi:

"Çevre duyarlılığı olan bir sistem. 1,5 milyon metreküpe yakın karbon emisyonundan bahsediyoruz. Araçlar boşa dolaşmadığı için, boşa yakıt yakmadığı için şehrimize, ülkemize böyle bir pozitif katkısı olacak.

Bir de biliyorsunuz İstanbul trafik yoğunluğunda dünyanın bir numaralı şehri haline geldi. Artık trafik ilerlemiyor. Biz burada da şehre pozitif katkı sağlamak istiyoruz bu sistemle birlikte. Saatte 25.000 tane aracın trafikten çekilmesi anlamına geliyor ki hepimiz bu şehirde yaşıyoruz. Siz de işe gidip gelirken işte daha az trafikte daha hızlı bir şekilde seyahat etmek istersiniz. Bizim burada da bu sistemle birlikte bu pozitif katkıyı sağlayacağız."

"DİNLENMİŞ SÜRÜCÜ, KALİTELİ HİZMET"

Taksi esnafının çalışma koşullarının ağırlığına değinen ve sistemin esnafa nefes aldıracağını belirten Dalcı, şu ifadeleri kullandı:

"Ya şöyle de bakmak lazım. Taksi sektörü, taksi esnafı çok zor bir mesleği icra ediyor. Hakikaten çok zor. Yoğun bir trafikte seyahat ediyorsunuz. İşte ekonomik zorluklar var, hayatınızı idame ettirmeye çalışıyorsunuz. Aşağı yukarı çok da çalışıyoruz biz. Zor bir meslek."

Sürücülerin duraklarda dinlenebilmesinin yolcu memnuniyetini doğrudan etkileyeceğini savunan Dalcı, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Bizim dinlenmemiz lazım. Bizim taksi duraklarıyla entegreli çalıştığı zaman bu sistemi verimli hale getirdiğimiz zaman taksi sürücüsü durakta dinlenip çayını kahvesini içtiği zaman işte yemeğini yediği zaman pozitif manada müşteriye de bunun yansıması olacak. Çünkü dinlenmiş bir adamın sizle seyahat etmesi farklı bir şey. Yoksa çok yoğun bir trafikte trafikle cebelleşmiş bir adamın size hizmet sunması muhakkak değişecek."

NEDEN İNGİLTERE DEĞİL SİNGAPUR?

Uluslararası modelleri analiz ettiklerini ve neden Singapur üzerinde karar kıldıklarını açıklayan Dalcı şunları söyledi:

"Ben inanın gerek hizmet kalitesi olsun, gerek milli ekonomiye katkısı olsun, gerek işte kazanım olsun ekonomik olarak taksi esnafı açısından çok güzel olacağını düşünüyorum. Dünyayı iyi analiz ettik. İngiltere değil niye işte Singapur diyorlar bana. İngiltere'de de Black Cab taksi sistemi var, hizmette başarılı ama verimlilik olarak dünyada en iyiyi Singapur yapmış. Biz Singapur'daki komple sistemi değil İstanbul'a adapte edeceğimiz şekilde buraya uyarlıyoruz."