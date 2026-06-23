İstanbul'da taksi çilesine Singapur aşısı: Kademeli olarak hayata geçiyor | Ekstra komisyona son
İstanbul'da taksi ulaşımındaki verimsizliği azaltmak ve yolcu-sürücü gerilimlerini önlemek amacıyla geliştirilen yeni sistem test aşamasına geldi. Yaklaşık bir ay sonra üç fazlı olarak hayata geçirilmesi planlanan ve Singapur modeli örnek alınarak tasarlanan yeni sistemle, mevcut platformlardaki fahiş yolcu ve sürücü komisyonlarının kaldırılması, tam otomasyonlu dijital havuz altyapısının kurulması, yıllık 62 milyon litre yakıt tasarrufu sağlanması ve saatte 25 bin aracın trafikten çekilmesi hedefleniyor.
İstanbul'un bitmek bilmeyen taksi çilesine karşı önemli bir adım atılıyor. Kentteki taksi ulaşımında yaşanan verimsizliği ortadan kaldırmak, yolcu ile sürücü arasındaki haksızlıkların ve gerilimlerin önüne geçmek amacıyla "Singapur modeli" örnek alınarak geliştirilen yeni bir taksi çağırma uygulaması test aşamasına geldi.
GERİ SAYIM BAŞLADI: YENİ TAKSİ MODELİ ÜÇ AŞAMADA HAYATA GEÇECEK
Yaklaşık bir ay sonra üç fazlı olarak hayata geçirilmesi planlanan yeni sistemle, mevcut uygulamalardaki fahiş yolcu ve sürücü komisyonlarının kaldırılması, taksi verimliliğinin artırılması ve tam otomasyonlu dijital takip altyapısının kurulması hedefleniyor.
İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı İsmet Dalcı, A Haber canlı yayınında Muhabir Kübra Kılıç Tepeci'nin sorularını yanıtlayarak yeni sistemin detaylarını, operasyonel aşamalarını ve kente sağlayacağı ekonomik ile çevresel katkıları anlattı.İstanbul taksilerinde yeni dönem
"YARISI BOŞ GEZİYOR"
İstanbul'daki mevcut taksi sisteminin çok verimsiz çalıştığını belirten İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı İsmet Dalcı, mevcut tabloyu şu sözlerle özetledi:
"Şimdi İstanbul'da taksi sistemi çok verimsiz. Yani ticari taksilerimiz %48 dolu, %52 boş olarak seyahat ediyor. Biz bunu çok verimsiz, hem şehre negatif hem de taksi esnafımız para kazanamıyor."
Sistemin tamamen dijitalleşeceğini vurgulayan Dalcı, denetim mekanizmasına dair şu detayları paylaştı:
"Verimlilik üzerine bir sistem kurduk. İstanbul'daki bütün taksi yolculuklarının dijitalleşmesini ve dijital takip edilmesini önemsiyorum. Bu minvalde çalışıyoruz. Yoldan da taksiye binseniz, araçlarımızda QR kodlar olacak, sürücü hakkında yorum yapabileceksiniz, puanlama yapabileceksiniz."
EKSTRA KOMİSYONA SON
Yeni uygulamanın hem yolcu hem de esnaf dostu olacağını ifade eden Dalcı, komisyon adaletsizliğine son verileceğini şu sözlerle aktardı:
"Bizim sistemimizden de araç çağırdığınız zaman tamamen her şey dijital kayıt altında olacak. Ödemenizi çok rahat bir şekilde yapabileceksiniz. Mevcut uygulamalardaki gibi ekstra müşteri tarafından komisyon ödenmeyecek. Taksi sürücüsü de çok yüksek komisyon oranlarıyla sistemde çalışmayacak."
Sistemin kademeli olarak devreye alınacağını açıklayan Dalcı, planlanan üç aşamalı olacağını belirterek, "Şimdi biz bunu üç faz olarak planladık. Birinci fazımız hem taksi duraklarını sisteme entegre edeceğiz hem de normal araçları sisteme entegre edeceğiz. İkinci aşamada tamamen taksi duraklarından havuz sistemi mantığıyla araçları çalıştıracağız." dedi.
TAM OTOMASYONLU HAVUZ SİSTEMİ
Sistemin tüm şehre yayılacağı en kritik aşama olan üçüncü faza ilişkin bilgi veren Dalcı, otomasyonun nasıl işleyeceğini şu örnekle anlattı:
"Üçüncü en faz, en önemli noktada sistemin artık İstanbul'a komple yayıldığı, bütün taksi duraklarının ve taksilerin bu sistemle çalıştığı dönemde de sistem otomatik olarak herkesi yönlendirecek. "
Sisteme ilişkin örnek veren Dalcı, "Bostancı'dan taksi yolcu aldı, Bakırköy'e gittiyse Bakırköy'deki en yakın taksi durağına otomatikman sıraya girecek. Tamamen otomasyon, bilgisayar ortamında bu yönlendirmeler yapılacak. Çağrı geldiği zaman müşteri talebi oluştuğu zaman Bakırköy'deki en yakın taksi durağından iş verilecek. O arkadaş Şişli'ye gittiği zaman Şişli'deki en yakın taksi durağına sisteme sıraya girecek." dedi.
62 MİLYON LİTRE YAKIT TASARRUFU
Uygulamanın hayata geçmesiyle birlikte ekonomiye olası katkıyı da paylaşan Dalcı, "Bunun matematiksel olarak hesaplamaları da şu: Biz %48 verimliliği %90 seviyelerine çıkartırsak İstanbul'da yıllık 62 milyon litre yakıt tasarrufu elde etmiş oluyoruz ki bu ülkemiz için çok pozitif manada ciddi bir ekonomik kazanım oluyor." dedi.
Dalcı şunları söyledi:
"Çevre duyarlılığı olan bir sistem. 1,5 milyon metreküpe yakın karbon emisyonundan bahsediyoruz. Araçlar boşa dolaşmadığı için, boşa yakıt yakmadığı için şehrimize, ülkemize böyle bir pozitif katkısı olacak.
Bir de biliyorsunuz İstanbul trafik yoğunluğunda dünyanın bir numaralı şehri haline geldi. Artık trafik ilerlemiyor. Biz burada da şehre pozitif katkı sağlamak istiyoruz bu sistemle birlikte. Saatte 25.000 tane aracın trafikten çekilmesi anlamına geliyor ki hepimiz bu şehirde yaşıyoruz. Siz de işe gidip gelirken işte daha az trafikte daha hızlı bir şekilde seyahat etmek istersiniz. Bizim burada da bu sistemle birlikte bu pozitif katkıyı sağlayacağız."
"DİNLENMİŞ SÜRÜCÜ, KALİTELİ HİZMET"
Taksi esnafının çalışma koşullarının ağırlığına değinen ve sistemin esnafa nefes aldıracağını belirten Dalcı, şu ifadeleri kullandı:
"Ya şöyle de bakmak lazım. Taksi sektörü, taksi esnafı çok zor bir mesleği icra ediyor. Hakikaten çok zor. Yoğun bir trafikte seyahat ediyorsunuz. İşte ekonomik zorluklar var, hayatınızı idame ettirmeye çalışıyorsunuz. Aşağı yukarı çok da çalışıyoruz biz. Zor bir meslek."
Sürücülerin duraklarda dinlenebilmesinin yolcu memnuniyetini doğrudan etkileyeceğini savunan Dalcı, konuşmasını şöyle sürdürdü:
"Bizim dinlenmemiz lazım. Bizim taksi duraklarıyla entegreli çalıştığı zaman bu sistemi verimli hale getirdiğimiz zaman taksi sürücüsü durakta dinlenip çayını kahvesini içtiği zaman işte yemeğini yediği zaman pozitif manada müşteriye de bunun yansıması olacak. Çünkü dinlenmiş bir adamın sizle seyahat etmesi farklı bir şey. Yoksa çok yoğun bir trafikte trafikle cebelleşmiş bir adamın size hizmet sunması muhakkak değişecek."
NEDEN İNGİLTERE DEĞİL SİNGAPUR?
Uluslararası modelleri analiz ettiklerini ve neden Singapur üzerinde karar kıldıklarını açıklayan Dalcı şunları söyledi:
"Ben inanın gerek hizmet kalitesi olsun, gerek milli ekonomiye katkısı olsun, gerek işte kazanım olsun ekonomik olarak taksi esnafı açısından çok güzel olacağını düşünüyorum. Dünyayı iyi analiz ettik. İngiltere değil niye işte Singapur diyorlar bana. İngiltere'de de Black Cab taksi sistemi var, hizmette başarılı ama verimlilik olarak dünyada en iyiyi Singapur yapmış. Biz Singapur'daki komple sistemi değil İstanbul'a adapte edeceğimiz şekilde buraya uyarlıyoruz."
İstanbul'un küresel marka değerine uygun bir taksi kültürü inşa etmek istediklerini belirten Dalcı, hedefledikleri sosyal iklimi şu sözlerle aktardı:
"Dünyaya başkentlik yapabilecek bir şehirden bahsediyoruz. İstanbul çok farklı çok güzel bir şehir. Burada gerek yurt dışından gelen misafirlerimiz olsun, gerek yurt içinde işte bizim müşterilerimiz olsun en iyi şekilde hizmeti alsın. Taksi ulaşım aracı olarak görsün. Ben sosyal medyada, televizyonlarda taksi işte şu sorunla karşılaştık böyle eleştirildiği bir sistem istemiyorum. Herkesin böyle taksi esnafını sevdiği, güvendiği eskiden olduğu gibi bizim taksi duraklarımıza gelip çay kahvesini içtiği, taksiye bindiği, çocuğunu emanet ettiği..."
YAŞLI VATANDAŞLARA ÖZEL ARAYÜZ
Uygulamanın dijital dönüşüme ayak uydurmakta zorlanan yaş almış vatandaşları da kapsayacağını belirten Taksiciler Esnaf Odası Başkanı İsmet Dalcı, konuşmasını şu sözlerle tamamladı:
"Yaş almış abilerimiz, ablalarımız için özel basic bir uygulamamız var. Orada da farklı şeyler yapıyoruz. 70 yaşında bir abimiz taksi çağırma uygulamasını tam kompakt kullanamıyor ama bizim sistemde yaş almış abilerimiz falan çok rahat bir şekilde taksi çağırıp taksiye binebilecek."