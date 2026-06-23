Var Mısın Yok Musun’da 5 milyon TL heyecanı! Esra Erol’un sunumuyla bu akşam atv’de
Televizyon tarihinin efsane yarışması "Var Mısın Yok Musun", ünlü sunucu Esra Erol'un enerjik sunumuyla atv ekranlarında heyecan fırtınası estirmeye devam ediyor. Türkiye'nin dört bir yanından gelen 22 yarışmacının 5 milyon TL'lik büyük ödül için bankaya karşı strateji savaşı verdiği program, yeni haftanın ilk bölümüyle bu akşam saat 20.00'de izleyiciyle buluşuyor.
Hızlı Özet Göster
- Esra Erol'un sunduğu Var Mısın Yok Musun yarışmasında 22 yarışmacı 5 milyon TL büyük ödül için mücadele ediyor.
- Mardinli yarışmacı Hilal Özçelik, 9. bölümde bankanın 1 milyon 25 bin TL teklifini reddederek kendi kutusuna güvendi.
- Hilal Özçelik, yarışmada iki 5 milyon TL'lik kutuyu kaybetmesine rağmen kendi kutusundan 1 milyon TL kazandı.
- Var Mısın Yok Musun programı 23, 24 ve 25 Haziran tarihlerinde atv ekranlarında yayınlanacak.
- Yarışma her akşam saat 20.00'de atv'de ekrana gelecek.
Ekranların sevilen ismi Esra Erol'un sunumuyla atv'de izleyiciyle buluşan efsane yarışma "Var Mısın Yok Musun", şans ve stratejiyi bir araya getirerek izleyicileri ekran başına kilitlemeye devam ediyor.
5 MİLYON TL İÇİN YARIŞAN 22 KİŞİ
Türkiye'nin dört bir yanından gelen 22 yarışmacının, 5 milyon TL'lik büyük ödülü kazanmak adına bankanın tekliflerine karşı mücadele ettiği programda heyecan her geçen hafta daha da tırmanıyor.
Her turun sonunda kutuları satın almak için hamle yapan bankaya karşı yarışmacıların aldığı riskler, stüdyoda ve ekran başında nefeslerin tutulmasına neden oluyor.
SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Programın son yayınlanan 9. bölümünde, stüdyoda duygu dolu anlar ve büyük bir risk yönetimi yaşandı. Yarışma koltuğuna oturan 26 yaşındaki Mardinli Hilal Özçelik, kazanacağı parayla babasına bir tavuk pilav dükkanı açma hayalini paylaştı.
11 numaralı kutuyla yarışan ve peş peşe mavi kutuları açarak harika bir tablo hazırlayan Hilal, samimi ve doğal tavırlarıyla herkesin beğenisini kazandı.
1 MİLYON TL İLE STÜDYODAN AYRILDI
Yarışmanın ilerleyen turlarında 5 milyon TL'lik büyük ödül kutularından birini açtırmasına rağmen pes etmeyen genç yarışmacı, 6. turda bankadan gelen 1 milyon 25 bin TL'lik dev teklifi reddederek hayalinin peşinden gitmeyi seçti.
Son turlara doğru diğer 5 milyon TL'lik kutuyu da kaybetmesine rağmen cesaretini kaybetmeyen Hilal, bankanın 850 bin TL'lik son teklifine de "Yokum" dedi. Kendi kutusuna güvenerek yoluna devam eden Hilal Özçelik, kutusundan çıkan 1 milyon TL ile stüdyodan büyük bir zaferle ayrıldı.
GÖZLER BU HAFTAYA ÇEVRİLDİ
Mardinli Hilal'in milyonluk ödülün sahibi olduğu rekor bölümün ardından, gözler bu haftaki yeni bölümlere ve yeni yarışmacılara çevrildi.
Yarışmacıların kutularındaki büyük ödüllere güvenip yollarına devam mı edecekleri, yoksa bankanın cazip tekliflerini kabul edip yarışmaya veda mı edecekleri merak konusu.
BU AKŞAM ATV EKRANLARINDA
Sevilen yarışma programı "Var Mısın Yok Musun?"; 23 Haziran salı günü 10. bölümüyle, 24 Haziran çarşamba günü 11. bölümüyle ve 25 Haziran perşembe günü 12. bölümüyle ekranda olacak.
"Var Mısın Yok Musun", 5 milyon TL'lik büyük ödül heyecanının yaşanacağı yepyeni bölümüyle bu akşam saat 20.00'de atv ekranlarında.