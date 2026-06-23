Var Mısın Yok Musun’da 5 milyon TL heyecanı! Esra Erol’un sunumuyla bu akşam atv’de

Var Mısın Yok Musun programı 23, 24 ve 25 Haziran tarihlerinde atv ekranlarında yayınlanacak.

Hilal Özçelik, yarışmada iki 5 milyon TL'lik kutuyu kaybetmesine rağmen kendi kutusundan 1 milyon TL kazandı.

Mardinli yarışmacı Hilal Özçelik, 9. bölümde bankanın 1 milyon 25 bin TL teklifini reddederek kendi kutusuna güvendi.

Esra Erol'un sunduğu Var Mısın Yok Musun yarışmasında 22 yarışmacı 5 milyon TL büyük ödül için mücadele ediyor.

Ekranların sevilen ismi Esra Erol'un sunumuyla atv'de izleyiciyle buluşan efsane yarışma "Var Mısın Yok Musun", şans ve stratejiyi bir araya getirerek izleyicileri ekran başına kilitlemeye devam ediyor.

Esra Erol / Fotoğraflar atv ve Takvim arşivden alınmıştır.

5 MİLYON TL İÇİN YARIŞAN 22 KİŞİ

Türkiye'nin dört bir yanından gelen 22 yarışmacının, 5 milyon TL'lik büyük ödülü kazanmak adına bankanın tekliflerine karşı mücadele ettiği programda heyecan her geçen hafta daha da tırmanıyor.

Her turun sonunda kutuları satın almak için hamle yapan bankaya karşı yarışmacıların aldığı riskler, stüdyoda ve ekran başında nefeslerin tutulmasına neden oluyor.