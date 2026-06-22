Fenerbahçe'den 100 milyon euroluk operasyon!

Fenerbahçe, Jayden Oosterwolde için İtalya'dan üç kulübün ilgisini değerlendiriyor ve 25 milyon euro bonservis bekliyor.

Sarı-lacivertli yönetim, Oosterwolde, Archie Brown, Nelson Semedo ve Fred'in satışlarından toplamda en az 50 milyon euro gelir elde etmeyi planlıyor.

Archie Brown için 15 milyon euro, Nelson Semedo için 5 milyon euro ve Fred için 5 milyon euro bonservis bedeli belirlendi.

Dorgeles Nene için geçen yıl ödenen 18 milyon euroya eşdeğer teklif geldi ancak yönetim ve oyuncu henüz karar vermedi.