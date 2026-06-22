Fenerbahçe'den 100 milyon euroluk operasyon!
Fenerbahçe yönetimi, yeni sezon kadro yapılanmasını sürdürürken oyuncularına gelen teklifleri de masaya yatırıyor. Sarı-lacivertliler, ilk etapta dört futbolcunun satışından 50 milyon euro gelir hedeflerken, bazı isimlerin ayrılması halinde bu rakamın 100 milyon euronun üzerine çıkması bekleniyor.
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- Fenerbahçe, Jayden Oosterwolde için İtalya'dan üç kulübün ilgisini değerlendiriyor ve 25 milyon euro bonservis bekliyor.
- Sarı-lacivertli yönetim, Oosterwolde, Archie Brown, Nelson Semedo ve Fred'in satışlarından toplamda en az 50 milyon euro gelir elde etmeyi planlıyor.
- Archie Brown için 15 milyon euro, Nelson Semedo için 5 milyon euro ve Fred için 5 milyon euro bonservis bedeli belirlendi.
- Dorgeles Nene için geçen yıl ödenen 18 milyon euroya eşdeğer teklif geldi ancak yönetim ve oyuncu henüz karar vermedi.
- Oğuz Aydın, Sofyan Amrabat, Ederson ve Dorgeles Nene'nin de ayrılması halinde toplam bonservis gelirinin 100 milyon euroyu aşabileceği belirtiliyor.
Transfer çalışmalarına hız veren Fenerbahçe'de bir yandan kadroya yapılacak takviyeler için görüşmeler sürerken diğer yandan mevcut oyunculara gelen teklifler değerlendiriliyor.
Yönetim, satışlardan elde edilecek gelirle hem bütçesini rahatlatmayı hem de yeni transferler için kaynak oluşturmayı amaçlıyor.
JAYDEN OOSTERWOLDE İÇİN 25 MİLYON EURO HEDEFİ
Sarı-lacivertli ekipte transfer piyasasında en fazla ilgi gören isimlerin başında Jayden Oosterwolde geliyor.
Hollandalı savunmacı için İtalya'dan üç farklı kulübün devrede olduğu öğrenilirken, yönetimin bu transferden yaklaşık 25 milyon euro bonservis geliri beklediği belirtildi.
Takımın genç isimlerinden Archie Brown için de bonservis beklentisi netleşti. Fenerbahçe yönetimi, İngiliz futbolcunun olası ayrılığı için 15 milyon euroluk bir değer belirledi.
Yeni sezon planlamasında yer almayan Nelson Semedo'nun ise İngiltere'den talipleri bulunuyor. Tecrübeli oyuncunun satışından yaklaşık 5 milyon euro gelir elde edilmesi hedefleniyor.
FRED VE DİĞER İSİMLERİN GELECEĞİ MERCEK ALTINDA
Yunanistan ve Brezilya'dan kulüplerin ilgilendiği Fred için de 5 milyon euro seviyesinde bir bonservis bedeli belirlendi.
Yönetim, Oosterwolde, Brown, Semedo ve Fred'in olası satışlarından toplamda en az 50 milyon euro gelir elde etmeyi planlıyor.
Bununla birlikte Oğuz Aydın, Sofyan Amrabat, Ederson ve Dorgeles Nene'nin geleceği konusunda henüz kesin karar verilmiş değil.
Bu oyuncuların da takımdan ayrılması halinde kulübe girecek toplam bonservis gelirinin 100 milyon euroyu aşabileceği ifade ediliyor.
DORGELES NENE İÇİN KARAR VERİLMEDİ
Geçtiğimiz sezon başında kadroya katılan Dorgeles Nene'ye de resmi ilgi bulunuyor. Sarı-lacivertlilerin geçen yaz ödediği 18 milyon euroluk bonservis bedeline eşdeğer bir teklif aldığı öğrenildi. Ancak yönetimin bu teklif konusunda henüz son kararını vermediği belirtildi.
Öte yandan Nene'nin de mevcut teklife sıcak yaklaşmadığı ve kariyer planlaması doğrultusunda farklı seçenekleri değerlendirdiği gelen bilgiler arasında yer aldı.
Fenerbahçe yönetiminin önümüzdeki günlerde oyuncunun geleceğiyle ilgili nihai kararını şekillendirmesi bekleniyor.