İBB yöneticisi Erhan Karaal'ın kaçırılmasında 5 şüpheli daha gözaltına alındı
İBB Kültür A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal’ın kaçırılmasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında 5 şüpheli, Kocaeli’de düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.
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- İBB Kültür A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal'ın kaçırılması soruşturması kapsamında 5 şüpheli Kocaeli'de düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.
- Karaal, Maltepe'de kaçırıldıktan sonra İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin çalışmaları sonucu Tuzla'da bir inşaat alanında bulunmuştu.
- Soruşturma kapsamında daha önce 6 şüpheli tutuklanmıştı.
- İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili soruşturma başlatmış ve polise talimat vermişti.
- Karaal'ın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.
İBB Kültür A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal'ın kaçırılmasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında 5 şüpheli, Kocaeli'de düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.
NE OLMUŞTU?
Başsavcılık, Karaal'ın Maltepe'de kaçırıldığı iddiasına ilişkin soruşturma başlatmış, mağdurun bulunması ve şüphelilerin yakalanması için polise talimat vermişti.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin çalışmalarının ardından Tuzla'da bir inşaat alanında bulunan Karaal'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilmişti. Son olarak sabah saatlerinde 6 şüpheli tutuklanmıştı.
Samet Baş Takvim.com.tr Güncel