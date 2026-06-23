İBB yöneticisi Erhan Karaal'ın kaçırılmasında 5 şüpheli daha gözaltına alındı

İBB Kültür A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal'ın kaçırılmasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında 5 şüpheli, Kocaeli'de düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Erhan Karaal (Haberin fotoğrafları AA, DHA ve Takvim Foto Arşiv'e aittir)

NE OLMUŞTU?

Başsavcılık, Karaal'ın Maltepe'de kaçırıldığı iddiasına ilişkin soruşturma başlatmış, mağdurun bulunması ve şüphelilerin yakalanması için polise talimat vermişti.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin çalışmalarının ardından Tuzla'da bir inşaat alanında bulunan Karaal'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilmişti. Son olarak sabah saatlerinde 6 şüpheli tutuklanmıştı.