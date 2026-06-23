CANLI YAYIN
Geri

İBB yöneticisi Erhan Karaal'ın kaçırılmasında 5 şüpheli daha gözaltına alındı

İBB Kültür A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal’ın kaçırılmasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında 5 şüpheli, Kocaeli’de düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
İBB yöneticisi Erhan Karaal'ın kaçırılmasında 5 şüpheli daha gözaltına alındı
ai haber özet Hızlı Özet Göster
  • İBB Kültür A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal'ın kaçırılması soruşturması kapsamında 5 şüpheli Kocaeli'de düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.
  • Karaal, Maltepe'de kaçırıldıktan sonra İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin çalışmaları sonucu Tuzla'da bir inşaat alanında bulunmuştu.
  • Soruşturma kapsamında daha önce 6 şüpheli tutuklanmıştı.
  • İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili soruşturma başlatmış ve polise talimat vermişti.
  • Karaal'ın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

İBB Kültür A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal'ın kaçırılmasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında 5 şüpheli, Kocaeli'de düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Video Oynatma İkonu Müdür Yardımcısı Erhan Karaal soruşturmasında 5 gözaltı

Erhan Karaal (Haberin fotoğrafları AA, DHA ve Takvim Foto Arşiv'e aittir) Erhan Karaal (Haberin fotoğrafları AA, DHA ve Takvim Foto Arşiv'e aittir)

NE OLMUŞTU?

Başsavcılık, Karaal'ın Maltepe'de kaçırıldığı iddiasına ilişkin soruşturma başlatmış, mağdurun bulunması ve şüphelilerin yakalanması için polise talimat vermişti.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin çalışmalarının ardından Tuzla'da bir inşaat alanında bulunan Karaal'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilmişti. Son olarak sabah saatlerinde 6 şüpheli tutuklanmıştı.

CHPli İBB yöneticisi Erhan Karaalın kaçırılması soruşturmasında 6 şüpheli tutuklandıCHPli İBB yöneticisi Erhan Karaalın kaçırılması soruşturmasında 6 şüpheli tutuklandı
CHP'li İBB yöneticisi Erhan Karaal'ın kaçırılması soruşturmasında 6 şüpheli tutuklandı

İşkenceler Erhan Karaal’ın ifadesinde! İmamoğlunun kasasısın deyip 500 kilo altın istediler | 8 fotoğraftan teşhis ettiİşkenceler Erhan Karaal’ın ifadesinde! İmamoğlunun kasasısın deyip 500 kilo altın istediler | 8 fotoğraftan teşhis etti

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
İBB yöneticisi Erhan Karaal'ın kaçırılmasında 5 şüpheli daha gözaltına alındı-2 İBB yöneticisi Erhan Karaal'ın kaçırılmasında 5 şüpheli daha gözaltına alındı-3 İBB yöneticisi Erhan Karaal'ın kaçırılmasında 5 şüpheli daha gözaltına alındı-4
Takvim Kaynak Tercihleri
Yıllar önce kaybolan Nesim Bayram ve Evindar Tiğrak soruşturmasında yeni perde: 5 gözaltı | HTS kayıtları dosyaları aydınlattı
SONRAKİ HABER

Nesimi Bayram soruşturmasında yeni perde

 CHP'de "olağanüstü" hareketlilik! Toplanan imzaları Genel Merkez'e sorduk: "Yok hükmünde" | Özgür Özel'i boşa düşüren "noter" hamlesi
ÖNCEKİ HABER

Özgür Özel'i boşa düşüren hamle
Samet Baş
Samet Baş Takvim.com.tr Güncel

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler