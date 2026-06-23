Netanyahu'nun siyasi intiharı! Tel Aviv alarmda: Sadece müzakere değil

İsrail gazetesi Maariv'in belirttiğine göre İsrail'de Netanyahu'nun ağır bir siyasi bedel ödemeden Lübnan'dan çekilemeyeceği tahmin ediliyor ve İran'la kurulan temasların bölgedeki Amerikan politikasında derin bir değişikliğe işaret edeceğinden endişe ediliyor.

Netanyahu ve Trump, Fotoğraflar

"NETANYAHU İÇİN SİYASİ İNTİHAR OLUR"

Maariv'in haberine göre İsrail'de, ABD'nin Netanyahu üzerindeki, IDF'nin (İsrail Savunma Kuvvetleri) Güney Lübnan'da kontrol ettiği bölgelerden çekilmesi yönündeki baskısının devam edeceği ve hatta daha da şiddetleneceği tahmin ediliyor. Ancak İsrailli kaynaklara göre, bu aşamada tam bir geri çekilme Netanyahu için siyasi açıdan neredeyse imkansız. Kaynaklar, "Böyle bir geri çekilme Netanyahu için siyasi intihar olur" diyor.

Maariv'in haberine göre Netanyahu, üzerinde ağır bir seçmen baskısı hissediyor. Güvenlik şeridinin kontrol altında tutulmasını stratejik bir başarı olarak sunduktan sonra, ABD-İran baskısı altında geri adım atan biri gibi görünmeyi göze alamayacağı düşünülüyor. Bu yüzden de daha önce olduğu gibi, bir cephede taviz vermek zorunda kalacağını bildiğinde, diğer bir cephedeki duruşunu ve pozisyonunu son derece sertleştirmesi bekleniyor.

İsrail içinden sızan bilgilere göre Netanyahu, Lübnan'da geniş çaplı bir savaştan kaçınarak saldırıların yoğunluğunu düşürmeyi kabul etse de Güney Lübnan'daki güvenlik şeridinden tamamen çekilmeyi kesin bir dille reddediyor.