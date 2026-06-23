Partilerin son oy oranları belli oldu: AK Parti’den yükseliş mesajı

AK PARTİ'DE YÜKSELİŞ VURGUSU

Mustafa Şen, AK Parti'nin geçmiş seçim performansına dikkat çekerek yükseliş trendinin sürdüğünü söyledi.

Şen, "Bu bizim için şaşırtıcı bir şey değil. Zaten biz 40'lar 50'ler almış bir partiyiz. Daha da iyi olması için uğraşıyoruz." ifadelerini kullandı.

Şen'in açıklamasına göre AK Parti'yi takip eden ikinci partinin oy oranı 26-27 bandında bulunuyor.

Bir sonraki partinin oy oranı 9 ile 10 arasında, sonraki partinin oy oranı ise 8 ile 9 arasında görünüyor.

ŞEN'DEN CHP DEĞERLENDİRMESİ

Mustafa Şen'e CHP'de yaşanan son gelişmeler ve seçim anketlerine ilişkin değerlendirmesi de soruldu.

Şen, "CHP adasında olan şeyler ada sakinlerini ilgilendirir. Bizi ilgilendirmiyor. Biz kendi işimize bakıyoruz." diye konuştu.

Şen, bazı çevrelerin siyasi tabloyu farklı okuduğunu belirterek, "Bazılarının kendilerini aç tavuk gibi tahıl ambarında gördüklerini net söyleyebilirim." dedi.