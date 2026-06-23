FETÖ'cü 9 hain için dosyalar güncellendi: Aralarında elebaşı Gülen'in doktoru da var!

Selman Kuzu ASKERİ LİSE ÖĞRENCİLERE TASFİYE TALİMATI VEREN İSİMLERDEN Örgüt elebaşının doğrudan en yakınındaki çekirdek kadrodan oluşan ve kendi yetiştiği ekip olarak bilinen "Molla" sınıfında yer alan Selman Kuzu, "Anayasayı İhlal" ve "Siyasal Casusluk" suçlarının baş faillerinden. Kapatılan Burç FM'in müdürlüğünü yürüten ve Gülen'in yurt dışı operasyon ekibinde bulunan Kuzu, örgüt üyelerini suç işlemeleri yönünde talimatlandıran bir otorite olarak biliniyor. Ayrıca Selman Kuzu'nun molla kimliği, TSK içerisindeki "Kuleli Askeri Lisesi Yapılanması" iddianamesinde deşifre oldu. Kuzu'nun, Kuleli Askeri Lisesi'ndeki vatansever öğrencilerin işkence yaparak okuldan atılması ve yerlerine örgüt militanlarının yerleştirilmesi için "Molla Fetvaları" verdiği, askeri lise öğrencilerinin hayatını karartan operasyon ekibini bizzat yönettiği ortaya çıktı. Önce Madagaskar'a firar eden, oradan izini kaybettirip Güney Afrika Cumhuriyeti'ne (GAC) sığınan Kuzu'nun; Arnavutluk, Yunanistan ve Slovenya arasında mekik dokuduğu belirlendi. İstihbarat birimlerinin tespitiyle halen Güney Afrika'da olduğu öğrenilen Molla Kuzu için iade dosyaları mali ve adli delillerle yeniden iletildi.

Mustafa Talat Katırcıoğlu DARBECİLERİN FİNANSÖRÜ BANK ASYA'YI YÖNETEN İHANET İMAMI FETÖ'nün finansal kalbi ve kara para aklama merkezi olan Bank Asya'da Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği yapan Mustafa Talat Katırcıoğlu, "Türkiye Mütevelli Heyeti" içerisinde doğrudan emir ve talimat verme yetkisine sahip tepe yöneticilerden biri. Elebaşı Gülen'den aldığı direktiflerle kara para aklama, nitelikli dolandırıcılık ve zimmet çarkını yöneten Katırcıoğlu, "Siyasi ve Askeri Casusluk" suçuyla aranıyor. Açık kaynaklardaki yargı kayıtlarına göre Katırcıoğlu, özellikle 17/25 Aralık sürecinde örgüt kumpaslarına mali lojistik sağlamak ve darbe girişimi öncesinde Türkiye'deki milyarlarca liralık himmet parasını uluslararası paravan vakıflara kaçırarak finansal sabotaj düzenlemekle suçlanıyor. Örgüt yöneticisi sıfatıyla işlenen tüm anayasal suçlardan sorumlu tutulan ve ABD'de yaşayan Katırcıoğlu için Ankara, şahsın yürüttüğü uluslararası kara para trafiğine dair yeni delil klasörlerini Washington yönetimine sunarak iade talebini güncelledi. GARSON ÇÖZÜLDÜ "HADI" KOD ADLI HARAÇÇI ÇÖZÜLDÜ Gizli tanık 'Garson'dan ele geçirilen dijital verilerle kimliği deşifre edilen Asım Kurt, FETÖ'nün emniyet mahrem yapılanmasının tepesindeki danışman ve fişlemeci isimlerden biriydi. Örgüt içerisinde 'Hadi' kod adını kullanan Kurt, polis memurlarına örgütsel talimatları iletmenin yanı sıra, örgüte milyonlarca liralık finansal destek sağlayan holding sahiplerini koordine edip kara paraları yönetiyordu. 2014'ten beri ByLock kullanıcısı olan ve yoğun HTS kayıtlarıyla emniyetteki kumpas ve tasfiye ağını yönettigi belgelenen Kurt hakkında, Ankara 25. Ağır Ceza Mahkemesi'nce 'Silahlı Terör Örgütü Kurma veya Yönetme' suçundan yakalama emri bulunuyor. 2014'ten beri ByLock kullanıcısı olan ve yoğun HTS kayıtlarıyla kumpas ağını yönettiği belgelenen Kurt için Almanya makamlarına yapılan iade başvurusu, güncellenerek yeniden gönderildi.

Recep Uzunallı GÜLEN'LE BİRLİKTE YARGILANAN ÇATI DOSYASINDA FİRARİ Örgüt elebaşı Fetullah Gülen ile aynı çatı iddianamede doğrudan sanık olarak yer alan Recep Uzanallı, devlet kurumlarındaki illegal kadrolaşmayı, askeri ve sivil kumpasların altyapısını oluşturan yasa dışı dinleme faaliyetlerini, sınav usulsüzlüklerini ve milyarlarca liralık himmet çarkını bizzat sevk ve idare eden en tehlikeli baronlar arasında yer alıyor. "Hükümeti Ortadan Kaldırmaya Teşebbüs", "Siyasi ve Askeri Casusluk" ile "Zimmet" suçlarından Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nce aranan Uzanallı'nın, örgütün sızma stratejilerini yürüten gölge akıllardan biri olduğu adli kayıtlarda belgelendi. Firar ettiği ABD'den iadesi amacıyla hazırlanan İngilizce tercümeli kozmik iade talebi adli makamlara adeta iletildi. FETÖ'NÜN KIRGIZİSTAN'DAKİ EĞİTİM AYAĞINI YÖNETTİ FETÖ'nün Orta Asya'daki Kırgızistan'daki sözde eğitim yapılanmasını yöneten Süleyman Şentürk, örgütün uluslararası ağının yöneticilerinden biri. Kırgızistan'daki kapatılan Atatürk Üniversitesi'nde rektör yardımcılığı yapan ve örgütün Fas yapılanmasıyla lojistik köprüler kuran Şentürk, elebaşının talimatıyla daha önce boş olan Bank Asya hesabına yüksek miktarlarda paralar istifleyerek finansal yapıya doğrudan destek sağladı. Manisa 1. Sulh Ceza Hâkimliği tarafından 'Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma' suçundan aranan Şentürk'ün yapılan HTS incelemelerinde; örgütün en karanlık tepe baronları olan Cemil Koca, Harun Tokak, Hüseyin Saruhan, Naci Tosun ve Şerif Ali Tekalan ile doğrudan yoğun bir kozmik telefon trafiği yürüttüğü ve uluslararası kaçış rotalarını organize ettiği belgelendi.

FETÖ elebaşı gülen FİLİPİNLER'E SIĞINAN KRİPTO HABERLEŞMECİ FETÖ'nün hiyerarşik yapısı içerisinde önemli roller üstlenen ve örgütün kozmik haberleşme ağı ByLock'un en eski kullanıcılarından biri olan Said Kaya, örgüt toplantılarını organize etmek ve militan kadroları sevk etmekle suçlanıyor. Hakkında yürütülen soruşturma kapsamında etkin pişmanlıktan yararlanan İlknur Böğrek'in itirafları ve teşhisleriyle örgütsel faaliyetleri öğrenilen Kaya'nın, adına kayıtlı hat üzerinden ByLock'a ilk giriş izinin 11 Ağustos 2014 tarihine uzandığı belgelendi. Deşifre olacağını anlayınca 21 Ocak 2016'da İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan yurt dışına kaçan Kaya, Filipinler'e sığındı. İstanbul 9. Sulh Ceza Hakimliğinin 'Silahlı Terör Örgütü Kurma veya Yönetme' suçundan çıkardığı yakalama emrine istinaden Filipinler makamlarından Filipinler Dışişleri Bakanlığı'nın gönderilen iade talebi güncelledi.