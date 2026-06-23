Trump duyurdu: Hürmüz'de petrol akışı rekoru ve İran'a "sonsuz" denetim

Hürmüz Boğazı, Fotoğraflar: Reuters

HÜRMÜZ'DE PETROL REKORU

Trump paylaşımında "Dün Hürmüz Boğazı'ndan 19 Milyon Varil Petrol aktı, bu tüm zamanların REKORU. Petrol fiyatları hızla düşüyor ve Dünya çok daha güvenli bir yer!!! Başkan DONALD J. TRUMP" ifadelerine yer verdi.

İRAN'A SONSUZA KADAR DENETİM

ABD Başkanı, bir diğer paylaşımında ise İran'ın tüm nükleer denetimleri kabul ettiğini belirtti ve şu ifadeleri kullandı:

"İtirazlarına ve aksini iddia eden yalan beyanlarına rağmen, ABD'nin Zaferini mümkün olduğunca küçük ve önemsiz göstermek için elinden gelen her şeyi yapan Yalan Haberlerin (Fake News) tempoyu artırmasıyla birlikte, İran gelecekte çok uzun bir süre boyunca (Sonsuzluğa kadar!!!) en üst düzey Nükleer denetimleri tam ve eksiksiz olarak kabul etti. Bu durum 'Nükleer Dürüstlüğü' güvence altına alacaktır. Eğer bunu kabul etmeselerdi, başka bir müzakere olmayacaktı! Buna ve İran tarafından verilen diğer büyük tavizlere dayanarak, Hürmüz Boğazı'nın daha fazla Deniz Ablukası olmaksızın AÇIK kalmasına izin vermeyi kabul ettim. Ancak, Ablukanın yeniden tesis edilmesi gerekmesi ihtimaline karşı tüm gemiler yerlerinde kalıyor ki bu durum şu an için pek olası görünmüyor. ABD Hazinesi'nin serbest bıraktığı Para ve/veya Yaptırımlar, ABD tarafından kontrol edilen bir emanet hesabına (escrow) aktarılıyor ve yalnızca harika Amerikalı Çiftçilerimizin Mısır, Buğday ve Soya Fasulyesi de dahil olmak üzere Amerika Birleşik Devletleri'nden gıda ve tıbbi malzeme satın alınması için kullanılacak. Bunlar İran'ın çaresizce ihtiyaç duyduğu şeylerdir. Bu insani bir krizdir ve çok geç olmadan, ŞİMDİ yardım etmenin gerekli olduğunu düşünüyorum. Görüşmeler iyi gidiyor! Bu konuya gösterdiğiniz ilgi için teşekkür ederim. Başkan DONALD J. TRUMP"

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