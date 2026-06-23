AYM’den emsal FETÖ kararı: İhraç emniyet müdürünün “Garson” itirazına ret

" Garson " verilerinin hukuki değerine ilişkin kritik tespitlerde bulunan Anayasa Mahkemesi, " Veri analiz raporlarında yer alan kodlamalar tek başına otomatik olarak örgüt üyeliği veya iltisakın kesin kanıtı sayılamaz. Ancak söz konusu verilerin tamamen değersiz veya hukuka aykırı kabul edilmesi de mümkün değildir ." değerlendirmesini paylaştı.

Yüksek Mahkeme, idarenin yalnızca bu kodlama nedeniyle işlem yapmadığını, verilerin şahit anlatımları ve diğer somut delillerle birlikte değerlendirildiğini vurguladı.

Başvurucu hakkında hazırlanan veri analiz raporlarında tespit edilen A4 kodlamasının anlamına dikkat çekilen kararda, " Bu kod, örgüt içerisinde mensubiyeti, teslimiyeti, sadakati ve bağlılığı yüksek seviyede olan kişi anlamında kullanılmaktadır ." ifadeleri yer aldı.

DEVLETE KARŞI ÖZEL SADAKAT YÜKÜMLÜLÜĞÜ

FETÖ soruşturmalarında sıkça kullanılan iltisak ve irtibat kavramlarını ele alan AYM, bu kavramların belirsiz olmadığını, yargısal içtihatlarla şekillendiğini aktardı. Kararda, özellikle polis, asker, hakim ve savcı gibi kritik görevlerde bulunan kamu görevlilerinin devlete karşı özel bir sadakat yükümlülüğü taşıdığının altı çizildi. Kamu gücü kullanan personelin, görevlerinin niteliği gereği daha sıkı değerlendirmelere tâbi tutulabileceği belirlendi.

15 Temmuz hain darbe girişiminin devletin anayasal düzenine ve milli güvenliğine yönelik ağır bir tehdit oluşturduğunu hatırlatan Anayasa Mahkemesi, "Olağanüstü hal döneminde alınan tedbirlerin değerlendirilmesinde dönemin koşulları dikkate alınmalıdır. Kamu görevinden çıkarma işlemi cezalandırma amacı taşımayan idari bir tedbir niteliğindedir." tespitine yer verdi.

70 sayfalık gerekçeli kararda, örgütün emniyet yapılanmasını gösteren Garson verileri ve A4 kodlaması hukuki delil olarak kabul edildi.